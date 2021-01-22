Fahrettin Altun'dan Hamzaçebi'ye OECD yanıtı
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Fahrettin Altun'dan Hamzaçebi'ye OECD yanıtı

22.01.2021 18:49 | Son Güncelleme: 22.01.2021 18:54
Fahrettin Altun'dan Hamzaçebi'ye OECD yanıtı

CUMHURBAŞKANLIĞI İletişim Başkanı Altun, CHP'li Hamzaçebi'nin OECD İstanbul Merkezine ilişkin iddiasına Resmi Gazete ile yanıt verdi.

CUMHURBAŞKANLIĞI İletişim Başkanı Altun, CHP'li Hamzaçebi'nin OECD İstanbul Merkezine ilişkin iddiasına Resmi Gazete ile yanıt verdi.

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün açılışına videomesajla katıldığı İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı(OECD) İstanbul Merkezi'nin "bugün değil 1999 yılında açıldığını" iddia etti. 

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, bu iddiaya, OECD İstanbul Merkezi'nin kuruluşuna ilişkin Türkiye ile OECD arasında imzalanan mutabakat zaptının 2018 yılında imzalandığını ortaya koyan Resmi Gazete ile cevap verdi.

Altun, mesajında, "Akif bey, kuruluşuna yönelik mutabakatı 2018'de imzaladığımız OECD İstanbul Merkezinin 1999'da kurulmuş olduğunu iddia edecek kadar kafanız karışmış anlaşılan. Yahut zamanı tersine çevirmek gibi iddialı bir işe girişmişsiniz. Sanmıyorum ama başarılar." ifadelerine yer verdi. 


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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