Fahrettin Altun'dan Barış Çakan paylaşımı
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Fahrettin Altun'dan Barış Çakan paylaşımı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Ankara'da Barış Çakan adlı gencin ezan okunduğu sırada yüksek sesle müzik dinleyen grubu uyardığı için öldürülmesi ile ilgili yaptığı açıklamada, yalan haber ve algı operasyonlarına müsaade edilmeyeceğini söyledi.

Fahrettin Altun'dan Barış Çakan paylaşımı
01.06.2020 20:57 | Son Güncelleme: 01.06.2020 20:57

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Ankara'da Barış Çakan adlı gencin ezan okunduğu sırada yüksek sesle müzik dinleyen grubu uyardığı için öldürülmesi ile ilgili yaptığı açıklamada, yalan haber ve algı operasyonlarına müsaade edilmeyeceğini söyledi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Barış Çakan isimli gencin öldürülmesi olayına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Ankara'da hafta sonu ezan okunduğu sırada yüksek sesle müzik dinleyen bir grubu uyaran Barış Çakan isimli genç yavrumuzun çıkan tartışmada hayatını kaybetmesi hepimizi derinden yaralamıştır. Yaşanan hadise tüm boyutları ile incelenmiş ve gerekli adli süreç başlatılmıştır. Devletimizin, kamu huzur ve güvenliğinin zafiyete uğratılmasına, yalan haberlerin ve algı operasyonlarının zihinlerimizi işgal edip esir almasına asla müsaade etmeyecektir. Milletimiz üzerinde oynanan bu alçak oyunun takipçisi olacak ve gerekli tüm adımları süratle atacağız. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, 83 milyon vatandaşımızın sığınağı, koruyucusu ve hizmetkarıdır. Toplumsal huzur ve güvenliğimiz için milletimizle el ele vererek kardeşlik ve barış atmosferini bozmayı hedefleyen karanlık odaklara geçit vermeyeceğiz." - ANKARA

Kaynak: İHA

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