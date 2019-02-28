Fahrettin Altun'dan 28 Şubat Açıklaması

CUMHURBAŞKANLIĞI İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "28 Şubat bin yıl süremedi; ama millet iradesi ilelebet payidar kalacak" dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, '28 Şubat Postmodern Darbe'nin 22'nci yıl dönümü nedeniyle Twitter hesabından açıklama yaptı. Altun, "28 Şubat, halkın iradesine ve değerlerine darbeydi. Bu millet vesayet, darbe ve işgal girişimlerini 15 Temmuz'daki gibi şanlı bir direnişle tarihe gömeceğini göstermiştir. 28 Şubat bin yıl süremedi; ama millet iradesi ilelebet payidar kalacak" dedi. - Ankara

Kaynak: DHA