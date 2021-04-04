Fahrettin Altun'dan, 103 emekli amiralin açıklamasına yönelik soruşturmaya ilişkin değerlendirme Açıklaması
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Fahrettin Altun'dan, 103 emekli amiralin açıklamasına yönelik soruşturmaya ilişkin değerlendirme Açıklaması

Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun - Haberler | Politika
Fahrettin Altun'dan, 103 emekli amiralin açıklamasına yönelik soruşturmaya ilişkin değerlendirme Açıklaması

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 103 emekli amiralin açıklamasına ilişkin sadece imzacıların değil, onları cesaretlendirenin de hukuk önünde hesap vereceğini ifade etti.

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 103 emekli amiralin açıklamasına ilişkin sadece imzacıların değil, onları cesaretlendirenin de hukuk önünde hesap vereceğini ifade etti.

Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, açıklamayı hazırlayanlar ile varsa irtibatlı oldukları kişilerin tespiti ve yasal gereğinin takdir ve ifası amacıyla resen soruşturma başlattığını hatırlattı.

Fahrettin Altun, "Sadece imzacılar değil, onları cesaretlendiren de hukuk önünde hesap verecek." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun

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