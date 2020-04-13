Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını paylaştı
Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını paylaştı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını paylaşarak, "Allah ömrünüze bereket, gücünüze güç katsın sayın Cumhurbaşkanım" dedi.
13.04.2020 01:17 | Son Güncelleme: 13.04.2020 01:18
Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını paylaştı
İSTANBUL - İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını paylaşarak, "Allah ömrünüze bereket, gücünüze güç katsın sayın Cumhurbaşkanım" dedi.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, twitter'dan gece saat 00.48'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafının yer aldığı paylaşımda, "Allah ömrünüze bereket, gücünüze güç katsın sayın Cumhurbaşkanım" ifadelerine yer verdi.
Kaynak: İHA