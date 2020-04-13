Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını paylaştı
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını paylaşarak, "Allah ömrünüze bereket, gücünüze güç katsın sayın Cumhurbaşkanım" dedi.
13.04.2020 01:15 | Son Güncelleme: 13.04.2020 01:15
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını paylaşarak, "Allah ömrünüze bereket, gücünüze güç katsın sayın Cumhurbaşkanım" dedi.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter'dan gece saat 12.48'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafının yer aldığı paylaşımda, "Allah ömrünüze bereket, gücünüze güç katsın sayın Cumhurbaşkanım" ifadelerine yer verdi. - İSTANBUL
Kaynak: İHA