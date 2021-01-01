Son dakika: Fahrettin Altun Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gazetecilerin fotoğrafını çekti

Son dakika haberleri... CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın gazetecilerle fotoğraf çektirdiği sırada deklanşöre basan isimlerden biri de Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun oldu.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın gazetecilerle fotoğraf çektirdiği sırada deklanşöre basan isimlerden biri de Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya Camii'nde kıldığı cuma namazı sonrasında gazetecilere açıklamalarda bulundu. Açıklama sonrası, Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisini takip eden gazetecileri, birlikte fotoğraf çekimi için yanına davet etti. Muhabirler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanına gidince, Hürriyet muhabiri Özgür Altuncu'nun boşta kalan fotoğraf makinesini gören Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, makineyi alıp muhabirlerin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile verdiği o kareyi fotoğrafladı. Fahrettin Altun, aynı zamanda fotoğrafçılığa olan ilgisiyle de biliniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı