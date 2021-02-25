Son dakika haberleri... Fahrettin Altun: Bütün dertleri PKK'ya propaganda desteği sağlamak
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Son dakika haberleri... Fahrettin Altun: Bütün dertleri PKK'ya propaganda desteği sağlamak

25.02.2021 01:55 | Son Güncelleme: 25.02.2021 02:20
Son dakika haberleri... Fahrettin Altun: Bütün dertleri PKK'ya propaganda desteği sağlamak

Son dakika gelişmesine göre İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, Gara'da şehit edilen 13 kişi üzerine gelen eleştirilere Twitter hesabından cevap verdi.

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, Gara'da şehit edilen 13 kişi üzerine gelen eleştirilere Twitter hesabından cevap verdi. Altun yaptığı açıklamada "Bütün dertleri PKK'ya propaganda desteği sağlamak" dedi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Gara'da şehit edilen 13 Türk vatandaşı üzerinden gelen eleştirilere cevap verdi. Twitter hesabından açıklama yapan Altun, "Gara'daki şehitlerimiz için önce devletimizi suçladılar. Biz bu canice katliamı PKK'nın işlediğini ispat edince bu kez 'kimin öldürdüğünün önemi yok' demeye başladılar. Bütün dertleri PKK'ya propaganda desteği sağlamak. Beyhude uğraşıyorlar, durmayacağız, terörü bitireceğiz!" ifadelerini kaydetti.

Haber: - ?ANKARA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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