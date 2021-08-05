Fahrettin Altun: 189 yangından 174'ü kontrol altına alındı

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, şu ana kadar çıkan 189 yangından 174'ünün kontrol altına alındığını açıkladı.

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, şu ana kadar çıkan 189 yangından 174'ünün kontrol altına alındığını açıkladı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter'daki hesabından orman yangınlarına ilişkin açıklamada bulundu. Altun, "Yangın söndürme çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Şu ana kadar çıkan 189 yangından 174'ü kontrol altına alındı" dedi.Altun'un paylaştığı görselde, saat 12.00 itibari ile 6 ilde 15 yangının devam ettiği bilgisi yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı