Fahreddin Paşa'ya Hırsız Diyen BAE'li Bakan'dan Türkiye Karşıtı Açıklama

Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Şukru ile Dubai'de görüşen Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayed al Nahyan, geçmişte yaptığı Türkiye karşıtı açıklamalarının bir benzerini yineledi.

"TÜRKİYE, ARAP ÜLKELERİ İÇİN TEHDİT"

Arap bakan, Türkiye, İran ve İsrail'in bölgede agresif tutum sergileyerek Arap ülkeleri için bir tehdit oluşturduğunu söyledi.

Al-Nahyan, daha önce Türkiye ve İran'ın Suriye devletinin egemenliğini azaltmaya çalıştığını ve bu iki ülkenin Suriye'den elini çekmesi gerektiğini söylemişti.

FAHREDDİN PAŞA İÇİN SKANDAL SÖZLER SÖYLEMİŞTİ

Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayed, Medine Müdafaası kahramanı olarak bilinen Osmanlı Paşası Fahreddin Türkkan'ı "hırsız" olarak niteleyen bir tweet yazdı.Bu tweet'te "İşte Erdoğan'ın dedelerinin Müslüman Araplarla ilişkisi buydu" diye de ifadeler kullanmıştı.Türkiye'den bu sözlere çok sert tepki gösterilmişti.