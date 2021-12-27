Fahiş Fiyata Geçit Yok
Geçtiğimiz hafta, Sayın Genel Başkanımız Dr. Devlet Bahçeli beyefendinin yurt çapında başlattığı indirim kampanyasına desteğini açıklayan Belediye Başkanımız Sn. Mehmet Sarı'nın öncülüğünde, ekiplerimiz fahiş fiyat denetimlerini sürdürüyor.
Geçtiğimiz hafta, Sayın Genel Başkanımız Dr. Devlet Bahçeli beyefendinin yurt çapında başlattığı indirim kampanyasına desteğini açıklayan Belediye Başkanımız Sn. Mehmet Sarı'nın öncülüğünde, ekiplerimiz fahiş fiyat denetimlerini sürdürüyor. İlimiz genelinde marketleri denetleyen Zabıta ekiplerimiz, fırsatçılık yapmak isteyenlere geçit vermiyor.
Doların sert düşüşüne paralel olarak firmaların ürünlerde indirime gittiğini düşünüyor musunuz? #Dolar | #İndirim— Haberler (@Haberler) December 22, 2021
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