Fahiş fiyat uygulaması yapmadı ayın Ahisi oldu
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Fahiş fiyat uygulaması yapmadı ayın Ahisi oldu

17.03.2021 17:45 | Son Güncelleme: 17.03.2021 17:57
Fahiş fiyat uygulaması yapmadı ayın Ahisi oldu

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de, pandemi nedeniyle ara verilen 'Ayın Ahi Esnafı' uygulaması normalleşme süreci ile yeniden başladı.

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de, pandemi nedeniyle ara verilen 'Ayın Ahi Esnafı' uygulaması normalleşme süreci ile yeniden başladı.

Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğince şehirde ayın esnafı seçildi. Kolonya üreticisi olan Salih Artuk, pandemi nedeniyle fırsatçılık yapmayarak ve Ahilik felsefesine uyarak ticaret yaptığı için Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ne bağlı oda başkanları tarafından Mart ayının Ahi esnafı seçildi. Birlik Başkanı Bahamettin Öztürk yaptığı açıklamada, "İçerisinde bulunduğumuz salgın sebebiyle de birçok etkinliğe tamamen ara verildi. Ancak bu yıl, 2021 yılının Ahi Evran yılı olması sebebiyle UNESCO tarafından Cumhurbaşkanlığı genelgesi ile yayınlanması ile birlikte ayın esnafının belirlenmesi düşünülmüş ve Mart ayı esnafı olarak kolonya üreticisi Salih Artuk seçilmiştir"dedi.

Fiyatlarla oynama yapmadı ayın Ahisi oldu

Pandemi etkisinde fiyatlarla oynama yapmayan ve halka kesintisiz hizmet sunan Salih Artuk'un davranışının örmek olması gerektiğini belirten Başkan Öztürk, "Pandemi sürecinde hijyen ön planda tutuldu ve hijyen için gerekli olan ürünler fahiş fiyatlarla piyasaya sürüldü. Bu ürünlerin başında gelen kültürümüzde çok eskiye dayanan kolonya ise resmen korona savar olarak kullanıldı. İşte bu süreçte hastalığa karşı mücadele sergileyerek üretimine ara vermeden, fiyatlarda oynama yapmadan Kırşehir halkının kesintisiz bir şekilde kolonya bulmasına ve almasına imkan sağlayan Salih Artuk kardeşimizi takdir ediyoruz. Kendisinin Ayın Esnafı unvanını ve Ayın Esnafı ödülünü sonuna kadar hak ettiğini düşünüyoruz"diye konuştu.

Ayın Ahi Esnafı seçilen Salih Artuk'a Ahiliği ve Ahi Evran-ı Veli'yi temsilen Ahi Evran-ı Veli heykeli takdim edildi. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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