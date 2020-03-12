Fahiş fiyat uygulaması VİMER-189 hattına şikayet edilebilecek
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Türkiye, Güncel

Fahiş fiyat uygulaması VİMER-189 hattına şikayet edilebilecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, korona virüsün Türkiye'de de görülmesi üzerine ortaya çıkan fırsatçıların Vergi İletişim Merkezi (VİMER) 189 ihbar hattına bildirilmesini istedi.

12.03.2020 16:00 | Son Güncelleme: 12.03.2020 16:00
Fahiş fiyat uygulaması VİMER-189 hattına şikayet edilebilecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, korona virüsün Türkiye'de de görülmesi üzerine ortaya çıkan fırsatçıların Vergi İletişim Merkezi (VİMER) 189 ihbar hattına bildirilmesini istedi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, korona virüs nedeniyle yaşanan fiyat artışı ve stokçuluk gibi olayların önüne geçebilmek için uzman bir ekip görevlendirdi. Vatandaşın mağduriyetinin giderilmesi için VİMER 189 ihbar hattı da fırsatçılarla ilgili şikayetleri alacak. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Korona virüs nedeniyle bazı gıda maddeleri, hijyen ürünleri ve tıbbi malzemeler gibi ürünlerde yapılan haksız fiyat artışı ve stokçuluk iddialarına ilişkin olarak şikayetleri almak üzere Bakanlığımız VİMER-189 ihbar hattında uzman bir ekip görevlendirilmiştir. Vatandaşlarımız konu ile ilgili şikayetlerini söz konusu hattımıza iletebilirler. Haksız fiyat artışı ve stokçuluk yapmak suretiyle vatandaşlarımızın mağduriyetine neden olan fırsatçılar ile ilgili süreç, yasal işlem başlatılmak üzere Bakanlığımızca yakından takip edilmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur" denildi.

(Emin Kuvat/İHA)

Kaynak: İHA

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