Bolu'da 'fiyat etiketi ve haksız fiyat artışı' denetimleri sürüyor - Haberler
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Bolu'da "fiyat etiketi ve haksız fiyat artışı" denetimleri sürüyor

AA / Zafer Göder - Haberler | Güncel
Bolu'da

Bolu'da "fiyat etiketi ve haksız fiyat artışı" denetimleri devam ediyor.

BOLU (AA) - Bolu'da "fiyat etiketi ve haksız fiyat artışı" denetimleri devam ediyor.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, son dönemde kamuoyuna yansıyan ve özellikle temel gıda ürünleri başta olmak üzere temel ihtiyaç maddelerindeki fahiş fiyat artışları ile ürünlerin fiyat etiketlerine yönelik Ticaret İl Müdürlüğünce yerel ve ulusal zincir market şubelerine yönelik denetimler gerçekleştiriliyor.

İşletme ve firmalar nezdinde Ticaret Bakanlığının talimatları doğrultusunda Ticaret İl Müdürlüğü koordinesinde oluşturulan ekiplerle 9 ayda yapılan denetimlerde 340 iş yerinde 2 bin 340 ürün denetlendi.

Denetimlerde, 50 işletmeye 71 üründe fiyat etiketi yönetmeliğine aykırılıktan toplam 32 bin 92 lira idari para cezası uygulanırken, haksız fiyat artışı yapıldığı tespit edilen 7 işletme ise Ticaret Bakanlığı Haksız Fiyat Değerlendirme Kuruluna bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bolu Valisi Ahmet Ümit, fahiş fiyat uygulayan hiçbir işletmeye fırsat verilmeyeceğini vurgulayarak, "Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının teminine yönelik piyasa koşullarında sunulan mal ve hizmetlere erişiminin güvence altına alınması da yasal sorumluluklarımız arasındadır. Kamu düzeni ve güvenliğinin korunması, vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin önlenmesi ve haksız rekabetin önüne geçilmesi amacıyla ilimiz sınırları içerisinde faaliyet gösteren işletmeler tarafından sunulan mal ve hizmetlerle ilgili haksız fiyat artışı ve fiyat etiketlerine yönelik denetim faaliyetlerine daha da ağırlık verilecek, denetimler aralıksız olarak etkin bir şekilde devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Bolu'da fiyat etiketi ve haksız fiyat artışı denetimleri sürüyor

Bolu'da fiyat etiketi ve haksız fiyat artışı denetimleri sürüyor

Bolu'da fiyat etiketi ve haksız fiyat artışı denetimleri sürüyor

Bolu'da fiyat etiketi ve haksız fiyat artışı denetimleri sürüyor

Bolu'da fiyat etiketi ve haksız fiyat artışı denetimleri sürüyor

AA / Zafer Göder - Son Dakika Haberleri
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Haber: Bolu'da 'fiyat etiketi ve haksız fiyat artışı' denetimleri sürüyor - Haberler
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