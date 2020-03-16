Fahiş fiyat artışlarına karşı denetim yapıldı Bağcılar Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle kolonya, dezenfektan ve gıda fiyatlarındaki fahiş fiyat artışlarına yönelik 50'ye yakın medikal, kozmetik, eczane ve marketi denetledi.

Bağcılar Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle kolonya, dezenfektan ve gıda fiyatlarındaki fahiş fiyat artışlarına yönelik 50'ye yakın medikal, kozmetik, eczane ve marketi denetledi. Fırsatçılık yaptığı tespit edilen esnaf hakkında tutanak tutulurken diğer işletme sahipleri de fiyat artışı yapmamaları konusunda uyarıldı.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün (Covid-19) Türkiye'de kendini göstermesiyle devreye giren fırsatçılar hızlıca fahiş fiyat uygulamasına başladı. İlk olarak kolonya ve maske fiyatlarında fahiş artışlar baş gösterirken, buna makarna ve benzeri ürün satışları da eklendi. Bağcılar Belediyesi, koronavirüs salgını nedeniyle talebin arttığı hijyen ürünlerinde haksız ticari uygulamaların önüne geçmek amacıyla harekete geçti. Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki market, ecza deposu, medikal, kozmetik dükkanlarına anlık baskınlar yaptı.

EVRAKLAR TİCARET BAKANLIĞI'NA GÖNDERİLDİ

Ekipler, özellikle makarna başta olmak üzere kuru gıda reyonları ile maske, kolonya, tıbbi cihaz ve dezenfekten ürünlerin yer aldığı reyonları detaylı bir şekilde inceledi. Raflardaki ürünlerin satış fiyatıyla geliş fiyatının bulunduğu dosyalardaki kayıtları karşılaştırdı. Faturaları inceleyen ekipler, İşletmecilere anormal artış yapmamaları konusunda uyarılarda bulundu. Çalışmalar neticesinde ilçe genelinde 50'ye yakın işletme denetlendi. Denetim yapılan işletmelerin evrakları incelenmek üzere Ticaret Bakanlığı'na gönderildi. Bakanlıkça fahiş fiyat artışı yaptığı tespit edilen işletmelere ceza kesilecek.

Belediye ekiplerinin başlattığı çalışmayı memnuniyetle karşıladıklarını belirten işletmeciler, koronavirüsü fırsata çevirmek isteyen işletmelere fırsat verilmemesi gerektiğini söylediler. Denetimlerin tüketiciyi koruma ve ürün bulma noktasında çok önemli olduğuna dikkat çeken vatandaşlar da belediye ekiplerine teşekkür etti.

Zor zamanı fırsata çevirmek isteyenlere göz açtırmadıklarını belirten Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, uygulamanın kararlılıkla devam edeceğini belirtti.

Kaynak: DHA