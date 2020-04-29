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Fahiş fiyat artışına karşı denetimler sıklaştırıldı

Ramazan ayının başlamasıyla birlikte fahiş fiyat artışının önüne geçebilmek amacıyla Manisa Ticaret İl Müdürlüğü öncülüğünde yapılan denetimler sıklaştırıldı.

Fahiş fiyat artışına karşı denetimler sıklaştırıldı
29.04.2020 00:27 | Son Güncelleme: 29.04.2020 00:27

Ramazan ayının başlamasıyla birlikte fahiş fiyat artışının önüne geçebilmek amacıyla Manisa Ticaret İl Müdürlüğü öncülüğünde yapılan denetimler sıklaştırıldı.

Ticaret İl Müdürlüğü yetkililerinin, ilçe belediye ekipleri eşliğinde il genelinde yaptığı denetimlerde; market, mandıra ve diğer satış yerlerindeki gıda ürünlerinin mart- nisan 2020 alış-satış fiyatları ile güncel satış fiyatları karşılaştırılırken, fahiş fiyat artışı tespit edilenler hakkında da cezai işlem başlatılıyor.

Ramazan ayı başlangıcından itibaren il genelinde toplamda 49 firma ve işyerinde 229 ürün denetimi yapılırken, fahiş fiyat artışını engellemek amacıyla denetimlerin Ramazan ayı boyunca devam ettirileceği öğrenildi.

Vatandaşların da fahiş fiyat artışlarına ilişin şikayetlerini; HFA- Mobil Uygulaması, VİMER 189 İhbar Hattı ve Alo 175 Tüketici Hattı üzerinden anlık olarak yapabilecekleri bildirildi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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