Fahir Öğünç kimdir? Fahir Öğünç kaç yaşında, nereli? Fahir Öğünç hayatı ve biyografisi! - Haberler
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Fahir Öğünç kimdir? Fahir Öğünç kaç yaşında, nereli? Fahir Öğünç hayatı ve biyografisi!

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Fahir Öğünç kimdir? Fahir Öğünç kaç yaşında, nereli? Fahir Öğünç hayatı ve biyografisi!

Gündeme dair yorumları ile dikkatleri çeken Fahir Öğünç izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Fahir Öğünç kaç yaşında, nereli? Fahir Öğünç hayatı ve biyografisi! Fahir Öğünç kimdir?

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatler çeken Fahir Öğünç hakkında araştırmalar yapılıyor. Fahir Öğünç kimdir? Fahir Öğünç kaç yaşında, nereli? Fahir Öğünç hayatı ve biyografisi! Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Fahir Öğünç kimdir?

"Oyunculuk, bir yolculuk" diyerek başladığı lise hayatının bitiminde bir sene de açıkta kaldıktan sonra 1991 yılında girdiği ODTÜ Matematik Bölümü'nü 9 yılda (okul 4 yıllık, hazırlık hariç) bitirerek "aradaki açığı kapattığını" düşünmektedir. 1996 yılında Radyo ODTÜ'de başlayan radyoculuk hayatına, 1999 yılında Modern Sabahlar programı ile devam etmiştir. Radyoculuk hayatının başlangıcından itibaren TRT Kurumu'nda da Ankara Radyosu ve TRT televizyonlarında programlar da yapmıştır. Halen Joytürkde devam eden Modern Sabahlar'ın sunuculuğunu yapmaktadır. Program arkadaşları Ege ve Oktay ile beraber Gaga Manjero adlı mekanın işletmeciliğini sürdürerek esnaflığını da yaşayan sanatçı, evli ve 1 çocuk babasıdır. İtalyanca öğrenmek için, 3 farklı zamanda, İtalyan Kültür Merkezi'ne ve hep 1. Kurdan başlayan Fahir Öğünç, Fransızca kursuna gitmektedir. Çok iyi derecede İngilizce bildiğini düşünmektedir.

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Haber: Fahir Öğünç kimdir? Fahir Öğünç kaç yaşında, nereli? Fahir Öğünç hayatı ve biyografisi! - Haberler
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