FAE'nin Giresun Üniversitesi bünyesine katılması isteği

24.02.2020 14:32 | Son Güncelleme: 24.02.2020 14:38

Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Can, Fındık Araştırma Enstitüsünün (FAE) üniversite bünyesine dahil olmasını istediğini belirterek, Verilirse üniversite bünyesine alalım. Verilmezse de protokol ile ortak kullanalım." dedi.

Can, Rektörlük binasında düzenlediği basın toplantısında, üniversite yerleşkelerini kentin doğu ve batı bölgelerinde toplamayı hedeflediklerini, bu yöndeki çalışmaların devam ettiğini söyledi.

FİSKOBİRLİK'in entegre tesisinin bulunduğu alana talip olduklarını, birlik yönetimiyle görüşmelerin sürdüğünü ifade eden Can, arsa takası veya çeşitli alternatifler üzerinde durulduğunu aktardı.

Can, alternatiflerden birinin de Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından stoklarındaki bir miktar fındığın birliğe verilmesi ve karşılığında da FİSKOBİRLİK'ten arsa alınarak üniversiteye devredilmesi olduğunu belirterek, bu konuda da ilgililerle görüşmeler yapacaklarını aktardı.

Tıp fakültesi morfoloji binasının yapımı için 47 milyon liralık ödeneğin onaylandığını vurgulayan Can, bu yıl içerisinde inşaat temelinin atılmasını ve 3 senede de hizmete girmesini planladıklarını kaydetti.

Can, Giresun Üniversitesi olarak FAE'yi bünyelerine kazandırmak istediklerini belirterek, "Enstitünün bir şekilde üniversiteye dahil olmasını istiyorum. Verilirse üniversite bünyesine alalım. Verilmezse de protokol ile ortak kullanalım. Ama biz yönetelim. Bize bırakılsın yönetimi." ifadesini kullandı.

Üniversite bünyesinde Fındık Araştırma Uygulama Merkezi bulunduğunu, FAE ile merkezin birleştirilebileceğini ifade eden Can, şunları söyledi:

"Fındık konusunda bizim hocalarımız araştırma yapsınlar. Fındıktan yeni mamuller üretsinler, patent alsınlar. Hocalarımız fındıktan yeni mamuller üretilerek iş adamlarımıza, sanayiciye sunsunlar. Hocalarımız fındık konusunda sürekli üretsinler. Bizim işimiz laboratuvarda çalışma yapıp yeni mamuller ortaya çıkartmak, patentini almak. Gerisi sanayicilerimizin işi."

Rektör Can, Giresun Ticaret Borsası ile de ortak çalışmalar yapma adına görüştüklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA