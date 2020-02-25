Fado şarkıcısı Camane 17 Mart'ta İstanbul'da sahne alacak
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Fado şarkıcısı Camane 17 Mart'ta İstanbul'da sahne alacak

"Portekiz halk müziği" türü olan fadonun en iyi şarkıcılarından kabul edilen Camane, 17 Mart'ta İstanbullu hayranlarıyla buluşacak.

25.02.2020 16:44 | Son Güncelleme: 25.02.2020 16:44
Fado şarkıcısı Camane 17 Mart'ta İstanbul'da sahne alacak

" halk müziği" türü olan fadonun en iyi şarkıcılarından kabul edilen Camane, 17 Mart'ta İstanbullu hayranlarıyla buluşacak.

'ten bu yana en iyi Fado şarkıcısı olarak görülen Camane, 17 Mart'ta Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda sahne alacak.

Sanat hayatına 7 yaşında başlayan sanatçı, 2015'te, profesyonel sanat hayatının 20. yılında, "Infinito Presente" albümünü, 2017'de ise son albümü "Camane Canta Marcenerio"yu dinleyicilerle buluşturdu.

Kaynak: AA

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