Fado şarkıcısı Camane 17 Mart'ta İstanbul'da sahne alacak
"Portekiz halk müziği" türü olan fadonun en iyi şarkıcılarından kabul edilen Camane, 17 Mart'ta İstanbullu hayranlarıyla buluşacak.
"Portekiz halk müziği" türü olan fadonun en iyi şarkıcılarından kabul edilen Camane, 17 Mart'ta İstanbullu hayranlarıyla buluşacak.
Amalia Rodrigues'ten bu yana en iyi Fado şarkıcısı olarak görülen Camane, 17 Mart'ta Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda sahne alacak.
Sanat hayatına 7 yaşında başlayan sanatçı, 2015'te, profesyonel sanat hayatının 20. yılında, "Infinito Presente" albümünü, 2017'de ise son albümü "Camane Canta Marcenerio"yu dinleyicilerle buluşturdu.
Kaynak: AA