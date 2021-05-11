'Fadiş' 50 yaşında
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

'Fadiş' 50 yaşında

'Fadiş' 50 yaşında
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Kültür Sanat

1971 yılından bu yana okurların kalbinde iz bırakan Gülten Dayıoğlu imzalı 'Fadiş', 50'nci yaşını 100'üncü baskıyla taçlandırdı.

1971 yılından bu yana okurların kalbinde iz bırakan Gülten Dayıoğlu imzalı 'Fadiş', 50'nci yaşını 100'üncü baskıyla taçlandırdı.

Gülten Dayıoğlu'nun kendi yaşam öyküsünden esinlenerek kaleme aldığı, küçük bir kızın sevgi ve duygu yüklü öyküsünü anlatan romanla 'Fadiş', 1971 yılından bu yana üç kuşağın en yakın arkadaşı oldu. Tüm Türkiye'nin kalbinde yer eden 'Fadiş', bu 50 yıl süresince sayısız hayata dokundu. Yediden yetmişe herkesin kendinden bir şeyler bulduğu, 'Fadiş' yaşamın zorlukları karşısında gösterdiği dirençle okurlara örnek de oldu.

'Fadiş'in okuyucuyu kimi zaman hüzünlendiren kimi zamansa umutlandıran yaşam serüveni, 50. Yılında çıkartılan özel baskısıyla okurlarının karşısına çıkıyor. İlk baskısı göz önünde bulundurularak hazırlanan 'Fadiş 100. Özel Baskı', Gülten Dayıoğlu'nun ıslak imzasını da taşıyor.

Gülten Dayıoğlu, ilk göz ağrısı 'Fadiş'in 50'nci yaşıyla ilgili, "Şu günlerde, sevgili Fadiş kızımın mürüvvetini görmenin sevinç ve coşkusunu yaşıyorum" yorumunda bulunuyor.


'Fadiş' 50 yaşında

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Aykut Erdoğdu Ruhsar Pekcan Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Eda Ece Aleyna Tilki Burcu Biricik
Spor Diego Gökhan Töre Serdar Aziz Burak Yılmaz Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Aksa Gazze
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: 'Fadiş' 50 yaşında - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.5.2021 08:55:28. #1.16#

title