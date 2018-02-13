Fadıloğlu, Yürütülen Hizmetleri Anlattı

AK Parti Milletvekili Şamil Tayyar ile Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Gaziantep Önder İmam Hatip Liseleri Mezunları ve Mensupları Derneği üyeleriyle buluştu. Toplantıda Şehitkamil Belediyesi tarafından ilçede yürütülen hizmetler anlatıldı ve fikir alış-verişinde bulunuldu.

Her fırsatta vatandaş, esnaf ve öğrencilerle bir araya gelen Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, son olarak AK Parti Milletvekili Şamil Tayyar ile birlikte Gaziantep Önder İmam Hatip Liseleri Mezunları ve Mensupları Derneği üyelerine yönelik düzenlenen bilgilendirme ve istişare toplantısına katıldı. Şehitkamil Belediyesi tarafından yürütülen hizmetleri sunum eşliğinde anlatan Rıdvan Fadıloğlu, bilgilendirme sonrası toplantıya katılanların sorularını Milletvekili Şamil Tayyar ile birlikte yanıtladı, önerilerini dinledi.

"Eşit hizmet götürmeye gayret gösteriyoruz"

Toplantıya katılanlara hitaben konuşan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, imkanlar dahilinde eşit hizmet ilkesiyle çalışmaya devam edeceklerini vurguladı. Taleplerin ve önerilerin kendileri açısından çok önemli olduğunu dile getiren Fadıloğlu, "Şehrimizde sizler birer gözlemci, müfettişsiniz. Doğumdan ölüme kadar her kademede hizmet vermeye gayret gösteriyoruz. Tabi bu hizmetleri bilgimiz kapasitesinde yapmaya çalışıyoruz. Neyi doğru neyi yanlış yaptığından çok nasıl algılandığının önemi var. İnsanlar bizi 'şöyle mi anlar' mantığıyla da hareket etmeyen bir yönetim anlayışımız var. Çünkü hak yolda doğru bir tanedir. Bu doğruyu yapmaya gayret gösteriyoruz. Biz, imkanlar dahilinde 9 senedir bu memleketin 1 kuruşunu bile heba etmeden, yerinde harcamaya özen gösteriyoruz. Tabi bazı zamanlarda geride kaldığımız noktalar oluyor. Kendi bütçemizle imkan dahilinde bulunduğumuz bölgede vatandaşın tümüne eşit hizmet götürmeye gayret gösteriyoruz. Yaptıklarımızdan eksik kaldığımız noktaları şehirde yaşayanlar olarak sizlerden görüş ve öneri almanın daha uygun olduğunu düşünüyorum. Bizi davet ettiğiniz için tekrar teşekkür ediyorum" dedi.

Toplantıya ilişkin açıklamada bulunan Gaziantep Önder İmam Hatip Liseleri Mezunları ve Mensupları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Yemliha Aksoy, "Hem AK Parti Milletvekilimiz Sayın Şamil Tayyar'ın hem de Şehitkamil Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu'nun ziyareti sebebiyle burada toplandık. Ziyaretleri dolayısıyla kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Bizler, Gaziantep için yapılan çalışmaları yakından takip ediyoruz. Bugün yapılan çalışmaları kendilerinin ağzından duymuş olduk. Çalışmalarından dolayı AK Parti Milletvekilimiz Sayın Şamil Tayyar'ı ve Şehitkamil Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu'nu kutluyoruz. Kendilerine bundan sonraki çalışmalarında da başarılar diliyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP