Fadıloğlu yürüttükleri çalışmaları anlattı
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Şehitkamil, Güncel

Fadıloğlu yürüttükleri çalışmaları anlattı

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 48 saatlik sokağa çıkma yasağına uyan herkese teşekkür ederek, "Ekiplerimiz;

12.04.2020 15:37 | Son Güncelleme: 12.04.2020 15:37
Fadıloğlu yürüttükleri çalışmaları anlattı

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 48 saatlik sokağa çıkma yasağına uyan herkese teşekkür ederek, "Ekiplerimiz; insan sağlığını koruma altına almak için dezenfekte çalışmalarını aralıksız sürdürdü, mağdur olan vatandaşlarımızın ve ilçemiz genelindeki sokak hayvanlarımızın ihtiyaçlarının karşılanması için her türlü fedakarlığı yaptılar" dedi.

Korona virüse karşı yayılmayı önleyici tedbir çalışmaları kapsamında hükumet tarafından uygulanan 48 saatlik sokağa çıkma yasağında hijyen ve temel ihtiyaçlar konusunda vatandaşların mağdur olmaması adına çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini kaydeden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, ekiplerin sokak hayvanları için yem ve su da dağıttıklarını söyledi.

Elimizden gelen gayreti gösterdik

Çalışmaların hafta içinde de aralıksız devam edeceğini dile getiren Rıdvan Fadıloğlu, "Korona virüs salgınının yayılma göstermeye başladığı ilk günlerden itibaren ekip arkadaşlarımızla birlikte yayılmanın önüne geçmek adına tüm gücümüzle çalışıyoruz. Sağ olsun vatandaşlarımız da en az bizim kadar bu konuda dikkatli ve temkinli davranıyor. Ekip arkadaşlarımız, ilçe genelindeki dezenfekte çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Hükumetimiz tarafından yayılmayı önleyici tedbir çalışmaları doğrultusunda 48 saatlik sokağa çıkma yasağı uygulandı. Tüm hemşehrilerime alınan karara uyduğu için gönülden teşekkür ediyorum. Sokağa çıkma yasağında ilçemiz genelindeki özellikle 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın her türlü ihtiyacını karşılayacak çalışmalarımızı sürdürdük. Ayrıca temel ihtiyacını karşılamakta sorun yaşayan vatandaşlarımızın da ihtiyaçlarının karşılanması noktasında elimizden gelen gayreti gösterdik. Normal zamanda sokak hayvanlarımıza yönelik yürüttüğümüz yem ve içecek sıkıntısının yaşanmasını engelleyecek çalışmalarımıza da ara vermeden devam ettik. Bu sürçte büyük bir fedakarlık ve özveriyle çalışan tüm ekip arkadaşlarıma çok çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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