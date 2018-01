Fadıloğlu Yeni Yıla Duygu Dolu Anlarla Girdi

Yeni yılı vatandaşlarla birlikte karşılayan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, ev ev gezerek, 2018 yılına ailelerle 'merhaba' dedi. Gece geç saatlere kadar süren ve duygu dolu anların yaşandığı ziyaretlerde Başkan Fadıloğlu, ailelere çeşitli hediyeler vererek, sağlık, huzur ve mutluluk temennisinde bulundu.



Fadıloğlu, ihtiyaç sahipleri ile yaşlı ve hasta vatandaşları evlerinde ziyaret ederek, ziyaretlerini gece geç saatlere kadar sürdürdü. Fadıloğlu ilk olarak, oğlunu ve gelinini aynı trafik kazasında kaybeden ve 6 torununa bakan Hanım Yılmaz'ı evinde ziyaret etti. Aileye çeşitli yardım malzemesi desteğinde bulunan Fadıloğlu, çocuklara da çeşitli hediyeler ve oyuncak takdim ederek, yeni yıllarını kutladı. Ailenin istek ve sıkıntılarını da dinleyen Fadıloğlu ellerinden gelen her türlü hizmeti sunacaklarını kaydetti. Fadıloğlu daha sonra Girne Mahallesinde ikamet eden 76 yaşındaki Mustafa Soyubelli ile 76 yaşındaki eşi Zeynep Soyubelli ailesini ziyaret etti. Burada ailenin sorunlarını dinleyen Fadıloğlu, yeni yılda sağlık, huzur ve mutluluk temennisinde bulunarak, çeşitli hediyeler sundu. Fadıloğlu, daha sonra 5 yıl önce eşini trafik kazasında kaybeden ve 3 çocuğuyla birlikte yaşayan Güldan Dağdeviren'in evine misafir oldu. Aile ile tek tek ilgilenen Fadıloğlu, ailenin sorunlarında dinleyerek, çözümü noktasında gerekenin yapılacağını söyledi.



Yeni yılı ev ziyaretlerinde bulunarak aileler ile birlikte karşıladıklarını ifade eden Fadıloğlu, "Bugün Mustafa amcamız ve Zeynep teyzemiz ile beraberiz. Evlerini açtılar bize sağ olsunlar. Tabi bizim yılbaşı organizasyonları gibi hiçbir etkinliğimiz yok, bizim yılbaşında yaptığımız iş, büyüklerimizi evlerinde ziyaret etmek, aileleri ziyaret etmek, onlarla beraber olmak. Bugün sağ olsunlar hem Mustafa amca, hem Zeynep teyze bizlere evini açtılar. Zeynep teyze tabi bir ameliyat geçirmiş, uzun soluklu bir rahatsızlığı olmuş, Rabbim şifasını versin inşallah. Rabbim hiçbir zaman büyüklerimizi başımızdan eksik etmesin. Onların duasıyla biz hizmet etmeye gayret gösteriyoruz. Bu memlekette bundan sonraki süreçte de, inşallah geçmişteki yaşananlar yaşanmaz. Yeni yılda, daha yaşana bilir bir Gaziantep'te, daha yaşanabilir bir Türkiye'de ve dünyada hep birlikte, barış, huzur ve mutluluk içerisinde yaşarız diyorum. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öpüyorum, Allah büyüklerimizi başımızdan eksik etmesin" dedi.



Fadıloğlu'na hayır duası



Başkan Fadıloğlu'nun ziyaretinden dolayı çok mutlu olduklarını söyleyen Mustafa ve Zeynep Soyubelli çifti, "Şehitkamil Belediye Başkanımız Rıdvan Fadıloğlu, evimize gelerek bizleri yalnız bırakmadı. Başkanımızın bizleri evimizde ziyaret etmesi bizleri çok memnun etti. Bizlerle yakından ilgilenen başkanımız sorunlarımızı dinleyip çözüm buldu. Allah kendisinden razı olsun. Allah Başkanımızın gölgesini üzerimizden eksik etmesin. Başkanımız bize her konuda yardımcı oluyor, Allah'ta kendisine yardımcı olsun" şeklinde konuştu.



Ziyadesiyle mutlu etti



Fadıloğlu'nun her zaman yanlarında olduğunu dile getiren 3 çocuk annesi Güldan Dağdeviren ise, "Başkanımızın bugün bizleri unutmayarak, evimizi ziyaret etmesi beni ve çocuklarımı ziyadesiyle mutlu etti. Başkanımız çocuklarımla yakından ilgilendi, onların isteklerini dinledi. Biz zaten Şehitkamil Belediyemizin açmış olduğu Yetim Koordinasyon Merkezi'nden ziyadesiyle hizmet görüyoruz. Yetim Koordinasyon Merkezi hem psikolojik olarak hem de manevi anlamda çok büyük destekler sunuyorlar. Çocuklarımla yakından ilgileniyorlar. Çocuklar orada her türlü sosyal ve kültürel etkinliklere katılarak, hayata tutunmaya çalışıyorlar. Allah Başkanımızdan ve ekibinden razı olsun" ifadelerini kullandı.



Yıldırım ailesinden Fadıloğlu'na sevgi seli



Fadıloğlu, son olarak Güzelyurt Mahallesinde ikamet eden ve eşini 5 yıl önce trafik kazasında kaybeden 4 çocuklu Gülüşan Yıldırım'ın evin konuk oldu. Fadıloğlu'nun ziyaretinden oldukça memnun kalan Gülüşan Yıldırım ve çocukları, Fadıloğlu çay ikramında bulanarak sevinçlerini paylaştı. Burada da aileye yeni yıl temennisinde bulunan Fadıloğlu, yaptıkları uzun süre sohbetin ardından evden ayrıldı. - GAZİANTEP