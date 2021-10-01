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Fadıloğlu, yaşlıları ağırladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Fadıloğlu, yaşlıları ağırladı

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, yaşlılarla öğlen yemeğinde bir araya geldi.

ŞEHİTKAMİL, GAZİANTEP (İHA) - Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, yaşlılarla öğlen yemeğinde bir araya geldi. Tüm yaşlıların 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü'nü tebrik eden Fadıloğlu, yaşlıların hayır duasına talip olduklarını söyledi.

1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla Şehitkamil Belediyesi tarafından sağlanan Vefa Hizmeti projesinden yararlanan yaşlıları Dülük Tabiat Parkı içerisindeki Göl Kafe Restoran'da misafir eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, tüm yaşlıların 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü'nü tebrik etti. Programa, Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Ermeydan da katıldı.

Yaşlılarla sohbetler gerçekleştiren Başkan Rıdvan Fadıloğlu, yaşlıların; geçmişin tecrübesini bugünlere aktaran, milli kültür ve değerlerin yarınlara taşınmasını sağlayan toplumsal hayatın en kıymetli hazineleri olduğunu vurguladı. Başkan Fadıloğlu, tüm yaşlılara; hayırlı, sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir ömür diledi.

Başkan Rıdvan Fadıloğlu, yemek sonunda tüm yaşlılara Şehitkamil Belediyesine ait Peyzaj Bitkileri Üretim Serası'nda üretilen reyhan çiçeği armağan etti. Yemek sonunda değerlendirmede bulunan yaşlılar, duydukları memnuniyeti dile getirdiler ve Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu'na teşekkür ettiler.

"Biz, sizlerin duasına talibiz"

Programdaki yaşlılara hitaben konuşan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, "Bizim için büyüklere hizmet etmek; her gündür, 365 gündür. Ben öncelikle Vefa Hizmeti'nde görev yapan tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Allah, sizleri hiçbir zaman başımızdan eksik etmesin; sağlık, sıhhat, afiyet versin. Bizim sorumluluğumuz, sizlere hizmet etmektir. Belediye, doğumdan ölüme kadar insanlarımıza hizmet götürmekle mükelleftir. Özellikle Vefa Hizmeti'nde de arkadaşlarımızın hakikaten özveriyle sizlere hizmet etmesi, bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor. Eğilip tırnağını kesemeyen büyüğümüzün tırnağını kesen hanım kardeşlerimizin, tıraş olamayan büyüğümüzü tıraş eden kardeşlerimizin olması kadar bizim için büyük bir gurur kaynağı yoktur. Bizim her zaman söylediğimiz şey şu; belediyecilik milletin parasıyla millete hizmet etmek, onun karşılığında da dua alabilmektir. Biz, sizlerin duasına talibiz. Allah'a şükür göreve geldiğimiz andan itibaren her kademede görev yapan tüm arkadaşlarımız; eğitim, sağlık noktasında yaşlılarımıza bakmada, yetimlerimize bakmada ellerinden gelen gayreti en üst noktada yapmaya çalışıyorlar. Bu hizmetleri daha ileriye götürebilmek için de az öncede belirttiğim gibi sizlerin duasına ihtiyacımız var. Sizler bize Allah razı olsun, Allah işinizi rast getirsin derseniz, biz bu hizmetleri daha da ileriye götürmek için elimizden gelen gayreti ortaya koymaya devam edeceğiz. Ben bu vesileyle tekrar Dünya Yaşlılar Gününüzü kutluyorum, hepinizi saygıyla selamlıyorum" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Fadıloğlu, yaşlıları ağırladı

Fadıloğlu, yaşlıları ağırladı

Fadıloğlu, yaşlıları ağırladı

Fadıloğlu, yaşlıları ağırladı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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