Fadıloğlu, yapımı devam eden stadyum projesini inceledi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Fadıloğlu, yapımı devam eden stadyum projesini inceledi

Fadıloğlu, yapımı devam eden stadyum projesini inceledi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Sait Kirazoğlu ile birlikte çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi, yapımı devam eden stadyum projesini inceledi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Sait Kirazoğlu ile birlikte çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi, yapımı devam eden stadyum projesini inceledi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu; AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Sait Kirazoğlu, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Latif Karadağ, AK Parti Şehitkamil İlçe Başkanı Mehmet Yılmaz, AK Parti Gaziantep İl Başkan Yardımcısı Ertuğrul Teymur, Şehitkamil Belediyesi Meclis Üyeleri ve AK Parti Şehitkamil İlçe Teşkilat Üyeleri ile birlikte çeşitli adreslere ziyaretler gerçekleştirdi. İlk ziyaret, Gaziantep Basın Cemiyeti Başkanı Arif Kurt'a yapıldı. Daha sonra Şehitkamil Ziraat Odası Başkanı Cuma Yiğit, Gaziantep Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Ünal Akdoğan, Antepfıstığı Sınırlı Sorumlu Kooperatifi Başkanı Hızır Arıkök ziyaret edildi. Ziyaretlerde, talepler ve öneriler dinlendi, görüş alışverişi yapıldı.

Sonraki adres, yapımı Şehitkamil Belediyesi tarafından devam ettirilen Çıksorut Stadyumu oldu. Programa katılım sağlayanlara projeyle ilgili bilgiler veren Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, yapının kısa süre sonra hizmet vereceğini söyledi. Proje incelemesi sonrası Maaşkuyu Caddesi üzerinde hizmet veren esnaf ziyaret edildi. Esnafın taleplerini dinleyen Başkan Fadıloğlu, Milletvekili Kirazoğlu ile beraberlerindeki heyet, son olarak Gören ve Pişkin ailelerine taziye ziyaretinde bulundu. - GAZİANTEP

Fadıloğlu, yapımı devam eden stadyum projesini inceledi
Fadıloğlu, yapımı devam eden stadyum projesini inceledi
Fadıloğlu, yapımı devam eden stadyum projesini inceledi
Fadıloğlu, yapımı devam eden stadyum projesini inceledi
Fadıloğlu, yapımı devam eden stadyum projesini inceledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Emre Olur Derya Yanık Hulusi Akar İlham Aliyev Süleyman Soylu
Magazin İrem Derici Düm Tek Tek Bülent Serttaş Seren Serengil
Spor Muslera Mesut Özil Arda Turan Serdar Aziz Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Fadıloğlu, yapımı devam eden stadyum projesini inceledi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.7.2021 13:53:37. #1.15#

title