Fadıloğlu, Türkiye şampiyonunu ağırladı
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Fadıloğlu, Türkiye şampiyonunu ağırladı

Fadıloğlu, Türkiye şampiyonunu ağırladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Türkiye Satranç Federasyonu Türkiye Yıldızlar Satranç Şampiyonası'nda 14 yaş kızlar kategorisinde Türkiye Şampiyonu olarak Milli Takıma seçilen Dila Baloğlu'nu makamında misafir etti.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Türkiye Satranç Federasyonu Türkiye Yıldızlar Satranç Şampiyonası'nda 14 yaş kızlar kategorisinde Türkiye Şampiyonu olarak Milli Takıma seçilen Dila Baloğlu'nu makamında misafir etti.

Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonası, Konya ilinde 420'si yıldız, 951'i küçük olmak üzere bin 371 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi. İllerinde katıldıkları şampiyonaların ardından 6 bini aşkın sporcunun arasından rakiplerini mat ederek Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazanan sporcular, 8 gün boyunca masa başında zorlu rakipleri karşısında ter döktüler. Organizasyonda, 14 yaş kızlar kategorisinde Şehitkamil Belediye Spor Kulübü Satranç Takımı Sporcusu Dila Baloğlu, Türkiye Şampiyonu olarak ay-yıldızlı takımda yarışmacı olma hakkı kazandı.

Şehitkamil Belediyesi Satranç Eğitim Merkezi'nde aldığı eğitimlerin ardından ulusal ve uluslararası şampiyonalarda çeşitli başarılara imza atan yeşil-siyahlı sporcu, Türkiye Satranç Federasyonu tarafından düzenlenen şampiyonada büyük bir başarıya daha imza atarak hedefini Dünya ve Avrupa Şampiyonaları olarak belirledi.

"Satranç yılında gelen bu önemli başarıdan dolayı gururluyuz"

Türkiye Şampiyonu sporcuyu ailesi ile birlikte ağırlayan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 2021 yılını 'Şehitkamil'de Satranç Yılı' olarak ilan ettiklerini ve bu dönemde elde edilen Türkiye Şampiyonluğu başarısından gurur ve mutluluk duyduklarını söyledi. Ziyaret esnasında yaptığı değerlendirmede konuşan Fadıloğlu, "TSF Küçükler ve Yıldızlar Satranç Türkiye Şampiyonası'nda Gaziantep'i temsil eden tüm sporcularımızı yürekten kutluyorum. Şampiyonada 14 yaş kızlar kategorisinde sporcumuz Dila Baloğlu'nun Türkiye Şampiyonu olarak Milli Takım'a seçilmesi, bizleri ziyadesiyle mutlu etti. 2021 yılını Şehitkamil'de Satranç Yılı olarak ilan etmiştik. Bu dönemde elde edilen Türkiye Şampiyonluğu başarısından gurur ve büyük mutluluk duyuyoruz. Sporcumuzun başarısında emeği geçen başta değerli velilerimiz olmak üzere tüm antrenörlerimize teşekkür ediyorum. Satranç branşında bundan sonraki hedefimiz, Dünya ve Avrupa Şampiyonu sporcular yetiştirmek. Pandemi şartlarında sporcularımıza nitelikli şartlarda yarışma imkanı sunan TSF organizasyon kurulunu tebrik ediyor, tüm sporcularımıza sezonun kalan turnuvalarında başarılar diliyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

Fadıloğlu, Türkiye şampiyonunu ağırladı
Fadıloğlu, Türkiye şampiyonunu ağırladı
Fadıloğlu, Türkiye şampiyonunu ağırladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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