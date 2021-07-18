FADILOĞLU: "TÜM VATANDAŞLARIMIZIN BAYRAMINI İÇTENLİKLE KUTLUYORUM"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

FADILOĞLU: "TÜM VATANDAŞLARIMIZIN BAYRAMINI İÇTENLİKLE KUTLUYORUM"

FADILOĞLU: 'TÜM VATANDAŞLARIMIZIN BAYRAMINI İÇTENLİKLE KUTLUYORUM'
Habermetre - Haberler | Sadece Haberler

18-07-2021 16: 19: 23 FADILOĞLU: "TÜM VATANDAŞLARIMIZIN BAYRAMINI İÇTENLİKLE KUTLUYORUM" BAŞKAN FADILOĞLU'NUN KURBAN BAYRAMI MESAJIŞehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Kurban Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

18-07-2021 16: 19: 23 FADILOĞLU: "TÜM VATANDAŞLARIMIZIN BAYRAMINI İÇTENLİKLE KUTLUYORUM" BAŞKAN FADILOĞLU'NUN KURBAN BAYRAMI MESAJI

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Kurban Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Mesajında paylaşma ve pandemi vurgusu yapan Başkan Fadıloğlu, İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik etti.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Kurban Bayramı kutlama mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bayramlar; toplumsal değerlerin hatırlandığı, güzelliklerin ve iyiliklerin yoğun olarak yaşandığı, insanlar arasında karşılıklı dostluk ve kardeşlik duygularının pekiştiği müstesna günlerdir. Milletimizin en güzel hasletlerinden olan yardımlaşma, dayanışma ve paylaşma ruhunun ortaya konulduğu bir Kurban Bayramı'na daha erişmenin mutluluğunu yaşıyoruz.

Kimsesizi, yetimi, öksüzü ve yaşlıyı her zaman bağrına basmış bir toplumun fertleri olarak, milli ve manevi değerlerimizi kuşaktan kuşağa aktarmaya devam etmeliyiz. Yarınlarımızın teminatı olan çocuklarımıza ve gençlerimize, bayramların toplumumuza kazandırdığı değerleri anlatmalı ve yaşayarak öğretmeliyiz.

Bu bayram; yardımlaşma ve dayanışmanın en güzel örneklerinin sergileneceğine, buruk gönüllerin tamir edileceğine, muhtaçlara yardım eli uzatılacağına, çocukların sevindirileceğine, dargınlık ve kırgınlıkların giderileceğine, sevgi, saygı, hoşgörü ve kardeşlik duygularının yoğunlaştırılacağına yürekten inanıyorum.

Pandemi tehdidi henüz geçmiş değil. Pandemiye karşı oluşturulan 'yeni normaller' çerçevesinde geçireceğimiz Kurban Bayramı'nda kendimizin, sevdiklerimizin ve tüm insanların sağlığı için bayram süresince toplum içinde, kurban kesiminde, camide, alışverişte ve benzeri yerlerde tedbiri elden bırakmadan temizlik, maske ve mesafe kurallarına lütfen hassasiyetle uyalım.

Bu duygu ve düşüncelerle cennet vatanımız için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet, kahraman gazilerimizi minnetle anıyorum. Milli birlik ve beraberliğimizi pekiştirdiğimiz, dayanışma içerisinde olduğumuz ve paylaşarak kardeşlik duygularımızı daha da güçlendirdiğimiz bir bayram yaşamamızı diliyorum. Kurban Bayramı'mızın ülkemize, İslam alemine ve tüm insanlığa sağlık, huzur ve refah getirmesini yürekten temenni ediyor, tüm vatandaşlarımızın bayramını içtenlikle kutluyorum. "

BAŞKAN FADILOĞLU'NUN KURBAN BAYRAMI MESAJI

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Kurban Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Mesajında paylaşma ve pandemi vurgusu yapan Başkan Fadıloğlu, İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik etti.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Kurban Bayramı kutlama mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bayramlar; toplumsal değerlerin hatırlandığı, güzelliklerin ve iyiliklerin yoğun olarak yaşandığı, insanlar arasında karşılıklı dostluk ve kardeşlik duygularının pekiştiği müstesna günlerdir. Milletimizin en güzel hasletlerinden olan yardımlaşma, dayanışma ve paylaşma ruhunun ortaya konulduğu bir Kurban Bayramı'na daha erişmenin mutluluğunu yaşıyoruz.

Kimsesizi, yetimi, öksüzü ve yaşlıyı her zaman bağrına basmış bir toplumun fertleri olarak, milli ve manevi değerlerimizi kuşaktan kuşağa aktarmaya devam etmeliyiz. Yarınlarımızın teminatı olan çocuklarımıza ve gençlerimize, bayramların toplumumuza kazandırdığı değerleri anlatmalı ve yaşayarak öğretmeliyiz.

Bu bayram; yardımlaşma ve dayanışmanın en güzel örneklerinin sergileneceğine, buruk gönüllerin tamir edileceğine, muhtaçlara yardım eli uzatılacağına, çocukların sevindirileceğine, dargınlık ve kırgınlıkların giderileceğine, sevgi, saygı, hoşgörü ve kardeşlik duygularının yoğunlaştırılacağına yürekten inanıyorum.

Pandemi tehdidi henüz geçmiş değil. Pandemiye karşı oluşturulan 'yeni normaller' çerçevesinde geçireceğimiz Kurban Bayramı'nda kendimizin, sevdiklerimizin ve tüm insanların sağlığı için bayram süresince toplum içinde, kurban kesiminde, camide, alışverişte ve benzeri yerlerde tedbiri elden bırakmadan temizlik, maske ve mesafe kurallarına lütfen hassasiyetle uyalım.

Bu duygu ve düşüncelerle cennet vatanımız için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet, kahraman gazilerimizi minnetle anıyorum. Milli birlik ve beraberliğimizi pekiştirdiğimiz, dayanışma içerisinde olduğumuz ve paylaşarak kardeşlik duygularımızı daha da güçlendirdiğimiz bir bayram yaşamamızı diliyorum. Kurban Bayramı'mızın ülkemize, İslam alemine ve tüm insanlığa sağlık, huzur ve refah getirmesini yürekten temenni ediyor, tüm vatandaşlarımızın bayramını içtenlikle kutluyorum. "

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Mustafa Destici Ahmet Davutoğlu İbrahim Aydemir Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Acun Ilıcalı Kaan Yıldırım Şahan Gökbakar İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Fatih Terim Şenol Güneş Gökhan Gönül Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
FADILOĞLU: "TÜM VATANDAŞLARIMIZIN BAYRAMINI İÇTENLİKLE KUTLUYORUM" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.7.2021 19:27:02. #1.14#

title