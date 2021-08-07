Fadıloğlu STK temsilcileri ile buluştu
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Fadıloğlu STK temsilcileri ile buluştu

Fadıloğlu STK temsilcileri ile buluştu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan ve AK Parti Şehitkamil İlçe Başkanı Mehmet Yılmaz ile birlikte Gaziantep'te faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşu başkan ve üyelerini ziyaret etti.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan ve AK Parti Şehitkamil İlçe Başkanı Mehmet Yılmaz ile birlikte Gaziantep'te faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşu başkan ve üyelerini ziyaret etti.

Her fırsatta sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya gelen Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, bu kez AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Osman Toprak, AK Parti Gaziantep İl Başkanı Eyup Özkeçeci, AK Parti Şehitkamil İlçe Başkanı Mehmet Yılmaz, AK Parti Şehitkamil Kadın Kolları Başkanı Hülya Kılıç, AK Parti Şehitkamil İlçe Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Durmuş ile beraber sivil toplum kuruluşu başkan ve üyelerini ziyaret etti. Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı ve Basın Yayın Gazeteciler Cemiyeti Genel Başkan Yardımcısı Orhan Kızılaslan, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimler Derneği Gaziantep Şube Başkanı Cabbar Cücük, Hak-İş Konfederasyonu ve Hizmet-İş Sendikası Gaziantep İl Başkanı Halil İbrahim Tanrıöver, Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Gaziantep Şube Başkanı Ahmet Gök, TÜGVA Gaziantep İl Temsilcisi Mahmud Tekin ziyaret edildi.

Her adreste farklı konuların ele alındığı ziyaretlerde; talepler ve sorunlar dinlendi. Yöneltilen her sorunun yanıtlandığı ziyaretlerde, fikir alışverişi de yapıldı. Sorunların çözümü adına yapılan istişareler neticesinde; Başkan Rıdvan Fadıloğlu, Milletvekili Mehmet Erdoğan, Başkan Vekili Osman Toprak, Başkan Eyup Özkeçeci, Başkan Mehmet Yılmaz, Başkan Hülya Kılıç, Başkan Mustafa Durmuş, ellerinden gelen gayreti göstereceklerini ifade ettiler. - GAZİANTEP

Fadıloğlu STK temsilcileri ile buluştu
Fadıloğlu STK temsilcileri ile buluştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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