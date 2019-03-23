Fadıloğlu, Songül Akkuş'un Resim Sergisine Katıldı

Şehitkamil Belediyesi Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Şehitkamil Belediyesi Sanat Merkezindeki Songül Akkuş'un kişisel resim sergisine katıldı. Songül Akkuş'un sergisi Şehitkamil Sanat Merkezinin açılışından sonraki ilk sergisi oldu.

Şehitkamil Belediyesi kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında Şehitkamil Sanat Merkezinde Songül Akkuş'un kişisel resimlerini sergiledi. Sergiye Şehitkamil Belediyesi Rıdvan Fadıloğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Sergi açılışında konuşan Şehitkamil Belediyesi Rıdvan Fadıloğlu,"Bugün Şehitkamil Sanat Merkezinin açılışından sonraki ilk sergisini gerçekleştiriyoruz. Birbirinden değerli eserleri görüyoruz. İnşallah arkası gelir. Ben Songül hanımın daha derin çalışmalar yaptığını biliyordum bugüne kısmet oldu. Gaziantep ticarette ve ihracatta ön planda ama kültürel ve sanatsal etkinliklerle maalesef istediğimiz nokta değil. İnşallah bundan sonraki süreçte çok güzel bunun gibi sergiler açarız ve şehrimize sunarız" dedi.

Serginin açılması konusunda yardımlarından ötürü Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu'na teşekkür eden Ressam Songül Akkuş, "Gaziantep'in bana göre yetiştirdiği ressam olan Mustafa Can ile tanıştım. Kendisi 2017 yılında vefat etti. Yüce Allah'tan kendisine rahmet diliyorum. Ayrıca bu resim sergimin bu şekilde açılmasını sağlayan tüm imkanlarını kusursuz bir şekilde seferber eden ve bu konuda da tüm samimi davranışlarından dolayı Şehitkamil Belediye Başkanımız Rıdvan Fadıloğlu'na ve ekibine yürekten teşekkür ediyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA