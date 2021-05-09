Baxkan Fadıloğlu, şehit annesi ve yaşlı kadının Anneler Günü'nü kutladı

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Anneler Günü dolayısıyla şehit annesi ile 79 yaşındaki kadını evinde ziyaret etti.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Anneler Günü dolayısıyla şehit annesi ile 79 yaşındaki kadını evinde ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Fadıloğlu, ilk olarak şehit annesi Habibe Altunatmaz'ın evine konuk oldu. Fadıloğlu, daha sonra da Fatih Mahallesi'nde ikamet eden ve yalnız yaşayan 79 yaşındaki İjlal Keretli'yi evinde ziyaret etti.

Tüm annelerin gününü kutlayan Fadıloğlu, şehit annesi Habibe Altunatmaz ve İjlal Keretli'ye çiçek verdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Habibe Altunatmaz ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Benim oğlum şehit oldu. Şehitlik, gerçekten çok yüksek bir mertebe. Ben de bir anne olarak hem acılıyım hem de gururluyum. Çünkü benim oğlum şehit oldu, Allah'ın yolundan gitti. İnşallah Rabbim de kendisini kabul eder." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fevzi Kemal Karagöz