Fadıloğlu sanat yatırımlarını anlattı
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Şehitkamil, Güncel

Fadıloğlu sanat yatırımlarını anlattı

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, belediyenin sanat yatırımları hakkında bilgi verdi.

10.03.2020 12:54 | Son Güncelleme: 10.03.2020 12:54
Fadıloğlu sanat yatırımlarını anlattı

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, belediyenin sanat yatırımları hakkında bilgi verdi.

Şehitkamil Sanat Merkezinde gazetecilerle buluşan Fadıloğlu, buranın sanat faaliyetlerinin yanı sıra her yaştan sanatseverin eğitim aldığı derslikleriyle de önemli bir merkez olduğunu söyledi.

Merveşehir Nikah Salonu ve gençlik merkezi ile ilgili de bilgi veren Fadıloğlu, kente bir tiyatro ve spor salonu kazandıracaklarını, projelerinin hazır olduğunu aktardı.

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ni gezdiğini ve çok etkilendiğini dile getiren Rıdvan Fadıloğlu, eğitimin önemine işaret ederek, kente bir kütüphane kazandırmak için çalışmalara başlayacaklarını ve 15 bin metrekare alanda kütüphane yapacaklarını kaydetti.

Kaynak: AA

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