Fadıloğlu Şampiyonları Ağırladı

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Türkiye Basketbol Federasyonu Gaziantep Büyük Erkekler Ligi'nde şampiyon olan Şehitkamil Belediye Sporlu dev adamları ve 3. Geleneksel Çanakkale Şehitlerini Anma Futbol Turnuvası'nda şampiyonluğunu ilan eden minik kramponları makamında misafir etti.

Her fırsatta farklı spor branşlarında başarılara imza atan sporcuların mutluluklarını paylaşan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu'nun misafirleri, bu kez parke üzerinde büyük bir başarıya imza atan yeşil-siyahlı dev adamlar ve 3. Geleneksel Çanakkale Şehitlerini Anma Futbol Turnuvası'nda şampiyonluk ipini göğüsleyen Necibe Nalkıran Orta Okulu öğrencileri oldu. Ziyaret esnasında yeşil sahanın ve potanın şampiyonlarıyla yakından ilgilenen Fadıloğlu'na şampiyon sporcular, kendilerine verdikleri büyük desteklerden dolayı teşekkürlerini sundu.

Tüm sporcularımızı emeklerinden dolayı tebrik ediyorum

Spor alanında çok çalışmanın, emek vermenin, fedakarlıkların başarıyı beraberinde getirdiğini ifade eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, şampiyonların ziyareti esnasında yaptığı açıklamada, "Tüm şampiyonluklar, başarılar; özeldir, değerlidir. Bu gün 2 farklı branşta yarıştıkları kategorilerde birincilik koltuğuna oturmaya hak kazanan sporcularımızı misafir ettik. Sporcularımızı emeklerinden dolayı tebrik ediyorum. Çok çalışınca, fedakarlıklarda bulununca başarı da beraberinde geliyor. Sporcu öğrencilerimizin hem akademik hem de spor alanında başarılı olduklarını öğrendiğimde daha da fazla sevindim. Dev adamlarımızın büyük bir bölümü Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu öğrencisi. Onlarda ilerleyen yıllarda Gaziantep ve Türk sporuna önemli hizmetler yapacaklar. Şampiyon kramponlar ise, daha küçük yaşlarda yeşil sahada başarıyı yakaladılar. İnşallah bu başarıyı uzun yıllar sürdürürler. Sportif organizasyonların düzenlenmesinde ve başarıların yakalanmasında emeği geçen tüm idarecilerimizi, teknik ekipleri, sporcu kardeşlerimizi bir kez daha yürekten tebrik ediyorum" dedi.

Basketbol federasyonundan destek teşekkürü

Şampiyon dev adamlara ziyaret esnasında eşlik eden Türkiye Basketbol Federasyon Gaziantep İl Temsilcisi Güven Alkoçak, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu'na 2009-2018 yılları arasında basketbol branşına verdikleri destekleri anlatan bir fotoğraf karesi armağan ederek teşekkürlerini dile getirdi. TBF İl Temsilcisi Alkoçak, ziyaret esnasında yaptığı açıklamada, "Şehitkamil Belediyemiz, gerek müsabık sahnede gerek işin organizasyon ve eğitim boyutunda uzun yıllardır branşımıza desteklerini hiç esirgemediler. Her geçen gün daha yakından ve daha güçlü bir şekilde hissettiğimiz desteklerle özellikle altyapı faaliyetleri anlamında önemli çalışmalara, projelere, organizasyonlara imza attık. Şehitkamil Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu, sadece branşımıza değil bir çok farklı branşta spora ve sporcuya olan desteğini sürdürüyor. Havuzlarda, parke üzerinde, yeşil sahalarda, kortlarda bu durumu ilgiyle takip ediyoruz. Başkanımıza 2009 yılından bu zamana kadar basketbol branşında ortaklaşa gerçekleştirdiğimiz organizasyonları anımsatacak bir fotoğraf kolajı armağan ettik. Kedilerine ve tüm değerli çalışma arkadaşlarına spor ve sağlık dolu günler diliyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP