Fadıloğlu'nun Öğretmenler Günü Mesajı

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla tebrik mesajı yayımladı. Başkan Fadıloğlu, yurdun her köşesinde görevlerini özveriyle yerine getiren öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı.

24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımlayan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, "Büyük Önderimiz, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e verilen 'Millet Mektepleri Başöğretmenliği' unvanının 24 Kasım 1928'de kabul edildiği tarih, 1981 yılından bu yana Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır. Biz biliyoruz ki ancak doğru yönlendirilmiş, iyi eğitilmiş insanlarla yaşadığımız evreni değiştirmek ve güzelleştirmek mümkündür. Yine biliyoruz ki milletimiz; öğretmenlerimizin azmi, emekleri ve özverisi sayesinde medeniyet yürüyüşündeki meşalesini hiç söndürmeden yoluna devam etmektedir. Ülkemizin kısa sürede dünyanın güçlü ve itibarlı devletlerinden biri haline gelmesindeki en önemli paylardan birinin fedakarca ve özveriyle çalışan öğretmenlere ait olduğu bir gerçektir. Öğretmenler, yüksek ideallerle insanlarımızı aydınlık bir geleceğe taşıyan ve muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkma yolunda kararlı adımlarla ilerlememizi sağlayan şahsiyetlerdir. Toplumu; sabır, bilgi, şefkat ve merhametle yoğuran öğretmenler, aynı zamanda gençlerimize milli şuuru ve milli kimliği kazandıran, fikir ve kanaat önderleridir. Saygıdeğer öğretmenlerimiz, ülkemizin nitelikli insan gücünü eğiterek hayata hazırlamakta, gelecek kuşakların iyi yetişmeleri ve donanımlı olmaları için hiçbir fedakarlıktan kaçınmamaktadır. Hayatlarımızı aydınlatan öğreti, öğüt ve örnek davranışlarıyla rol model olan öğretmenlerimiz, omuzladıkları bu kutsal vazifeyi, layıkıyla yerine getirmektedir. Yurdumuzun her köşesinde görevlerini özveriyle yerine getiren tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü yürekten kutluyor, şükranlarımı sunuyorum. Yıllarını bu mesleğe adamış emekli öğretmenlerimize sağlık, huzur ve esenlikler temenni ediyor, ebediyete intikal eden değerli öğretmenlerimizi de saygı ve rahmetle anıyorum" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP