Fadıloğlu'ndan yeni yıl mesajı

Yayımladığı yeni yıl mesajında 2021 yılının hayırlara vesile olmasını temenni eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, "Tüm kurallara hassasiyetle uyarak, bu kötü dönemi en kısa sürede hep birlikte atlatacağız. Korona virüs salgınının sona ermesi ve hastalarımızın şifa bulması, en büyük dileğimizdir" ifadelerini kullandı.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 2021 yılı dolayısıyla yayımladığı mesajda yeni yılın barış, huzur, mutluluk ve bereket getirmesini dileyerek, "Her yeni yıl; yeni bir başlangıç, yeni umutlar, yeni beklentilerdir. Yaptığımız her işte olduğu gibi geride kalan bir yılın da muhasebesini yaparken, 2021 yılının en iyi şekilde geçmesi için hangi adımları atmamız gerektiğini düşünmeli, zamanımızı, enerjimizi ve potansiyelimizi en verimli şekilde kullanmalıyız. 2020 yılı gerek ülkemiz gerekse dünya için önemli gelişmelerin yaşandığı bir yıl oldu. Yeni yılda, umutlarımızı tazeleyerek, hedeflerimize ulaşmak için çok çalışıp, toplumun tüm kesimleriyle el ele vererek ilimiz ve ülkemizin daha da gelişmesi için çabalamalıyız. Ülkemizin, güçlü ve aydınlık bir geleceğe kavuşması için birey olarak sorumluluklarımızı en iyi şekilde yerine getirmeliyiz. Yeni yılda da sanayinin lokomotif şehirlerinden Gaziantep'in, ülkemiz ekonomisine ve kültür birikimine sağlayacağı katma değeri daha da arttırma hedefi konusunda her türlü fedakarlığı göstermek, en önemli vazifemiz olacaktır. Vatandaşımızın yaşam kalitesini artıracak projeler ve çalışmalar yapmaya devam edeceğiz. Maalesef, bu yılbaşını evlerimizde geçireceğiz. Dünyada ve ülkemizde yaşanan pandemi dolayısıyla tedbirlere daha sıkı sıkıya sarılmalı, kurallara daha fazla riayet etmeliyiz. Lütfen, tedbiri elden bırakmayalım. Maske takmaya, sosyal mesafemizi korumaya ve hijyen kurallarına dikkat etmeye devam edelim. Tüm kurallara hassasiyetle uyarak, bu kötü dönemi en kısa sürede hep birlikte atlatacağız. Korona virüs salgınının sona ermesi ve hastalarımızın şifa bulması, en büyük dileğimizdir. Bu duygu ve düşüncelerle 2021 yılının tüm insanlığa, başta 'sağlık' olmak üzere barış, huzur, mutluluk ve bereket getirmesini diliyorum. Tedavi gören tüm hastalarımıza Rabbimden şifa diliyorum" ifadelerine yer verdi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı