Fadıloğlu'ndan yeni uygulamalara ilişkin önemli açıklamalar
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Fadıloğlu'ndan yeni uygulamalara ilişkin önemli açıklamalar

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, pandemi dolayısıyla aldıkları yayılmayı önleyici kararlara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Fadıloğlu'ndan yeni uygulamalara ilişkin önemli açıklamalar
26.07.2020 12:06 | Son Güncelleme: 26.07.2020 12:10

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, pandemi dolayısıyla aldıkları yayılmayı önleyici kararlara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Fadıloğlu, "Şehitkamil Belediyesi olarak pandemi süreci içerisinde vatandaşlarımıza daha nitelikli hizmet verebilmek ve bulaş riskini ortadan kaldırmak adına çeşitli çalışmalar yapmaya devam ediyoruz" dedi.

Pandemi dolayısıyla bulaş riskini ortadan kaldırmak adına bugüne kadar çok sayıda uygulama gerçekleştiren Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, konuyla ilgili son aldıkları kararları ve başlattıkları yeni uygulamaları kamuoyuyla paylaştı. Belediyenin, Gaziantep Valiliği kararıyla 08.30-12.30 ile 13.30-17.30 saatleri arasında mesai verdiğini bildiren Rıdvan Fadıloğlu, aldıkları karar neticesinde 1 Ağustos 2020 itibariyle 'Vergi Borcu Yok' isimli belge ve 'Emlak Beyanı' işlemlerinin Şehitkamil Belediyesi hizmet binası içerisinde yapılamayacağını, işlemlerin Şehitkamil Belediyesi resmi internet sitesi üzerinden gerçekleştirileceğini duyurdu. Fadıloğlu, vatandaştan belediyede yapılan ödemelerin belediyeye gelmeden online yapılmasını rica etti.

Belediyeye gelinmesi bulaş riskini arttıracaktır

Amaçlarının, teması ortadan kaldırmak olduğunu kaydeden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, "Şehitkamil Belediyesi olarak pandemi süreci içerisinde vatandaşlarımıza daha nitelikli hizmet verebilmek ve bulaş riskini ortadan kaldırmak adına çeşitli çalışmalar yapmaya devam ediyoruz. Gaziantep Valimizin girişimiyle mesai saatlerinin değişimi söz konusu oldu. Artık 08.30-12.30 ile 13.30-17.30 saatleri arasında mesai veriyoruz. Belediyeden hizmet almak isteyen vatandaşlarımızın bu zaman dilimi içerisinde belediyeye müracaat etmelerini istiyoruz. Aksi halde bekleme ve sıra sıkıntısı oluşacak. Bulaşı azaltabilmek adına biz, özellikle hemşerilerimizden şunu rica ediyoruz. Vatandaşlarımızdan, belediyeye yatırılacak vergileri, yapılacak ödemeleri varsa bunları mutlak suretle internet üzerinden ödemelerini rica ediyorum. Yani kendimiz internet kullanamıyorsak, yakınlarımız vasıtasıyla bu işi yaptırma imkanına sahip olalım. Aksi takdirde belki iki vasıta değiştirerek belediyeye gelinmesi bulaş riskini arttıracaktır. Ayrıca herkesin belediyeye gelmesi durumunda uzun kuyruklar oluşur ki bu da bulaş açısından sıkıntılı bir durum yaşatır. Bu kuyruk esnasında birileriyle temasımız olabilir. Riskleri ortadan kaldırabilmek adına biz, mutlak suretle tüm hemşehrilerimizden ödemeleri internet üzerinden yapmalarını rica ediyoruz. Banka üzerinden de ödeme yapılıyor ancak, bankaya gittiklerinde de yine bulaş riski olacak. Diğer taraftan 1 Ağustos 2020 itibariyle 'Vergi Borcu Yok' isimli belge ve 'Emlak Beyanı' işlemleri sadece internet üzerinden yapılmaya başlanacak. Vergi Borcu Yok isimli belge ve Emlak Beyanı işlemleri belediyemizin içerisinde kesinlikle yapılmayacak. Artık devir, teknoloji devri. Neredeyse her işlemimizi nasıl ki e-devlet üzerinden yapma zorunluluğumuz varsa bu işlemlerde de artık, çağın ve yaşadığımız dönemin gerekliliklerine göre hareket etmemiz gerekiyor. Çağın gereği olarak teknolojik çağda, bizim interneti kullanma zorunluluğumuz var. İleri yaştaysak torunumuz, oğlumuz, kızımızın yardımıyla internette işlem yapabiliriz. Ama mutlak suretle bu sistem üzerinden işlem yapmamızda fayda var. Vatandaşlarımızın hizmet kalitesini arttırabilmek ve bulaşı ortadan kaldırabilmek adına mümkün olduğu kadar belediyeden bu hizmetleri internet üzerinden yapılabilecek altlığı hazırladık. Tabi tüm hemşehrilerimizin başımızın üzerinde yeri var, her zaman bekleriz. Ancak bu zaman; bir arada olmak değil, biraz mesafeli olmayı gerektiren bir zaman dilimi. İnşallah bu sıkıntılar geçtikten sonra vatandaşlarımızı belediyemizde ağırlayıp çay, kahve ikram etmek isteriz. Üzerimize düşen görev, teması minimuma indirmek. Bu konuda verecekleri destekler için ben tüm hemşehrilerimize yürekten teşekkür ediyorum. Sağlıklı günlerde görüşmek dileğiyle" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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