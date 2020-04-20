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Millet Bahçeleri, Şehitkamil, Güncel

Fadıloğlu'ndan yeni spor alanı hamlesi

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Çıksorut Millet Bahçesi'ne yakın bir bölgede ilçeye yeni spor alanlarının kazandırılmasına yönelik başlatılan çalışmaları yerinde inceledi.

20.04.2020 16:13 | Son Güncelleme: 20.04.2020 16:14
Fadıloğlu'ndan yeni spor alanı hamlesi

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Çıksorut Millet Bahçesi'ne yakın bir bölgede ilçeye yeni spor alanlarının kazandırılmasına yönelik başlatılan çalışmaları yerinde inceledi. Konuya ilişkin konuşan Fadıloğlu, "Duvar biter bitmez dolgu çalışmalarıyla birlikte yeni spor alanlarını gençlerimizin hizmetine sunmuş olacağız" dedi.

Göreve başladığı günden bu yana spor konusunu çok önemseyen ve bu doğrultuda çok önemli projeler hayata geçiren Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Selahattin Eyyubi Mahallesi sınırları içeresinde bulunan bir alanda yapılacak düzenleme sonrası yeni spor alanı elde edilecek bir çalışma başlattı. Alanla ilgili kamulaştırma sorunlarını aştıklarını ve alanla ilgili yapılan imar düzenlemesi sonrası çalışma başlattıkları bilgisini paylaşan Rıdvan Fadıloğlu, en kısa sürede nitelikli bir alan elde edileceğini ifade etti.

Çalışama yürütülen alanı Şehitkamil Belediyesi Başkan Yardımcıları Murat Özgüler ve Mehmet Ali Korkmaz ile birlikte inceleyen Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili başkan yardımcılarıyla çeşitli konularda istişarede bulundu.

"Nitelikli bir alanı kazanmış olacağız"

Yaptığı saha incelemesi sonrası açıklamada bulunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, "Şehitkamil Belediyesi olarak son yapmış olduğumuz düzenlemeyle 29 Ekim Mahallesi'nde oluşturmuş olduğumuz yaklaşık 55 bin metrekarelik Çıksorut Millet Bahçesi, onun karşısında Hasan Celal Güzel Millet Bahçesi'nin olduğu noktadan sonra şimdi de Selahattin Eyyubi Mahallesi'nde Şahinbey ile sınırımız olan yani dereliği sıfır alan, diğer taraftan da yeni açılmış yolun olduğu noktada yeni bir düzenleme yapıyoruz. Tabi burası hem bir ucunda Alleben Deresi'nin geçtiği, diğer taraftan da kuzey kuşaklamasıyla yağmur hattının geçmiş olduğu bir nokta. Şu an burada dolgu çalışması yapmazdan önce önlem almak adına bir düzenleme yapıyoruz. Daha önce Çıksorut Millet Bahçesi'nin olduğu yerde yaptığımız uygulama gibi burada vatandaşın güvenli bir şekilde dolaşabileceği yer elde etmek adına geniş kara taştan duvar uygulamasına başladık. İnşallah duvar biter bitmez dolgu çalışmalarıyla birlikte yeni spor alanlarını gençlerimizin hizmetine sunmuş olacağız. Yıllardır burası bilindiği üzere imarda 100. Yıl Parkı olarak geçen bir bölge. Fakat kamulaştırmayla ilgili sıkıntıları vardı. Son yapılan düzenlemelerle birlikte imar uygulamaları neticesinde buraların mülkiyet meseleleri çözüldü. Şu anda buranın düzenlemesi yapılıyor. İnşallah bu sıkıntılı dönemleri de atlattıktan sonra yaz aylarında milletimizin hizmetine sunabilecek şekilde nitelikli bir alanı kazanmış olacağız. Ben bu konuda emek veren tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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