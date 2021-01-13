Fadıloğlu'ndan Nurdağı ve İslahiye ziyareti
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Fadıloğlu'ndan Nurdağı ve İslahiye ziyareti

13.01.2021 16:31 | Son Güncelleme: 13.01.2021 16:34
Fadıloğlu'ndan Nurdağı ve İslahiye ziyareti

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Nurdağı ve İslahiye ilçelerini ziyaret etti.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Nurdağı ve İslahiye ilçelerini ziyaret etti.

Nurdağı ilçesindeki ziyaretinde Belediye Başkanı Ökkeş Kavak tarafından karşılanan Fadıloğlu, Nurdağı ilçesinde devam eden çalışmalar ve projeler ile ilgili istişarelerde bulundu.

İslahiye temaslarında ise Kaymakam Muhammed Lütfi Kotan ve Belediye Başkanı Kemal Vural'ı ziyaret eden Fadıloğlu, daha sonra ilçeden ayrıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek

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