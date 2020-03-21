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Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Şehitkamil, Polis, Güncel

Fadıloğlu'ndan korona virüs uyarısı

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınına karşı yürüttükleri yayılmayı önleyici tedbir çalışmalarına ilişkin, "Hiç kimsenin panik yapmasını gerektirecek bir durum yok. Hiçbir virüs, alacağımız tedbirlerden daha güçlü değildir.

21.03.2020 18:46 | Son Güncelleme: 21.03.2020 18:47
Fadıloğlu'ndan korona virüs uyarısı

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınına karşı yürüttükleri yayılmayı önleyici tedbir çalışmalarına ilişkin, "Hiç kimsenin panik yapmasını gerektirecek bir durum yok. Hiçbir virüs, alacağımız tedbirlerden daha güçlü değildir. Belediye olarak halkımızın sağlığını korumak adına tüm gayretimizle çalışıyoruz" dedi.

Şehitkamil Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin koordineli çalışmaları kapsamında ilçe genelinde bulunan tüm sosyal tesisler, camiler, spor tesisleri, aile merkezleri, resmi kurumlar, askeri karakollar, polis merkezleri, parklar, pazar yerleri, çöp konteynırları ve çöp kamyonları insan sağlığına zararsız olan doğal ilaçlarla yıkayarak dezenfekte ediliyor. Ayrıca Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından alınan kararlara uyulması yönünde denetim faaliyetleri yürütülüyor.

İlçenin farklı noktalarında yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınının yayılmasını önleyecek çalışmaların aralıksız sürdürüldüğünü söyleyen Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, hijyen kurallarına uymanın önemine dikkat çekti. Korona virüs salgınına yönelik yürütülen çalışmalara ilişkin açıklamada bulunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, insan sağlığının her şeyden önemli olduğunu ve bu konuda herkesin duyarlı davranma zorunluluğunda olduğunu anlattı.

"Sorumluluk herkesin üzerinde"

Solunum yolu enfeksiyonu yapan bir virüs olarak tanımlanan Covid-19 salgınından korunmak için yapılması gerekenlere işaret eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, "Şehitkamil Belediyesi olarak halkımızın sağlığını korumak ve Covid-19 salgınının yayılmasını önlemek adına ekip arkadaşlarımızla birlikte tüm gayretimizle çalışıyoruz. Biz belediye olarak üzerimize düşenleri yapıyoruz ama bu virüsten kurtulmamız için herkesin üzerine sorumluluk düşüyor. Herkesin ellerini sık sık su ve sabun ile en az 20 saniye yıkaması, öksürme ve hapşırma sırasında ağız ve burunu tek kullanımlık mendille kapatması, mendil yoksa dirseğin iç kısmını kullanması gerekmektedir. Ellerle göze, ağza ve burnuna dokunulmaması, soğuk algınlığı belirtileri gösteren kişilerle araya en az 3-4 adım mesafe koyulması lazım. Yurt dışı seyahatlerin iptal edilmesi ya da ertelenmesi gerekmektedir. Yurt dışından dönüşte ilk 14 günün evde geçirilmesi, bulunulan ortamların sık sık havalandırılması gerekir. Kapı kolları, armatürler, lavabolar gibi sık kullanılan yüzeylerin su ve deterjanla her gün temizlenmesi gerekmektedir. Hiçbir kişisel eşyanın ortak kullanılmaması, kıyafetlerin 60-90 derecede normal deterjanla yıkanması gerekir. Tokalaşma, sarılma gibi yakın temaslardan kaçınılmasının yanı sıra bol sıvı tüketilmesi, dengeli beslenme, uyku düzenine dikkat edilmesi büyük önem arz ediyor. Ateş, öksürük, nefes darlığı gibi şikayetleri olanların maske takarak bir sağlık kuruluşuna başvurmaları gerekir. Soğuk algınlığı belirtileri olanların yaşlılar ve kronik hastalarla temas etmemesi, maske takmadan dışarı çıkılmaması alınabilecek önlemler arasında yer alır. Tedbir var, panik yok. Hiçbir virüs alacağımız önlemlerden daha güçlü değildir. Herkesin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi durumunda en kısa sürede normalleşme gerçekleşecektir" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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