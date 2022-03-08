Fadıloğlu'ndan kadın personellere çiçek - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Fadıloğlu'ndan kadın personellere çiçek

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Fadıloğlu'ndan kadın personellere çiçek

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın personelleri çalıştıkları birimde ziyaret ederek çiçek armağan etti.

ŞEHİTKAMİL, GAZİANTEP (İHA) - Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın personelleri çalıştıkları birimde ziyaret ederek çiçek armağan etti.

Tüm özel günlerde personelleri ziyaret eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, son olarak 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle ziyarette bulundu. Başkan Fadıloğlu, personellerle kısa süreli sohbet etti. Kadın personellere, belediye bünyesinde hizmet üreten Peyzaj Bitkileri Üretim Serası'nda yetiştirilen, bellis, şebboy, çuha, cin karanfili ve portakal nergisi cinsi çiçeklerden armağan eden Başkan Rıdvan Fadıloğlu, kadın personellerin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik etti. Personellerle ziyaret esnasında hatıra fotoğrafı da çektiren Başkan Rıdvan Fadıloğlu, çalışanlara kolaylık diledikten sonra yanlarından ayrıldı. - GAZİANTEP

Fadıloğlu'ndan kadın personellere çiçek

Fadıloğlu'ndan kadın personellere çiçek

Fadıloğlu'ndan kadın personellere çiçek

Fadıloğlu'ndan kadın personellere çiçek

Fadıloğlu'ndan kadın personellere çiçek

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Dünya Kadınlar Günü, Şehitkamil, Mart, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title