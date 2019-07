Fadıloğlu'ndan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü mesajı

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayımladı.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) tarafından kalkışılan darbe girişimini bir kez daha sert bir dille eleştirdi. Başkan Rıdvan Fadıloğlu, asker elbisesi giymiş teröristlerin 15 Temmuz 2016 gecesi uçaklar, helikopterler, tanklar, silahlarla korumakla yükümlü oldukları devlete ve millete saldırdığını anımsattı. 15 Temmuz gününü asla unutmayacaklarını ve unutturmayacaklarını vurgulayan Başkan Rıdvan Fadıloğlu, "Türkiye, tarihinin en alçak ihanetlerinden birisini takvimler 15 Temmuz 2016'yı gösterdiğinde yaşadı. Bu günün gecesinde Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde yuvalanan Fethullahçı Terör Örgütüne mensup bir grup üniformalı hain, uzun süreden beri hazırlandıkları darbe planını uygulamaya koymuş ancak bu darbe girişimi halkımızın demokrasiye sahip çıkması ile sonuçsuz kalmıştır. Devletimizin varlığını, milletimizin birliğini, beraberliğini ve egemenliğini hedef alarak demokrasimize kast eden 15 Temmuz hain darbe girişimi, ülkemizin tarihi boyunca yaşadığı en büyük ihanetlerden birisidir. O gün milletin iradesinin üstünde hiçbir güç tanımayan Türk milleti, devletinin yanında yer alarak tarihte eşi ve benzeri görülmemiş bir mücadele örneği göstererek demokrasisine, istiklaline ve istikbaline sahip çıkmıştır. Millet olmanın bir gereği olarak devletine karşı yapılacak her türlü saldırıya karşı birlikte hareket etme iradesini sağlam bir şekilde ortaya koymuştur. Bizlere düşen; yaşanan olaylardan ders çıkararak geleceğin Türkiye'sinin inşasında adımlarımızı sağlam atmaktır. Çocuklarımıza, gençlerimize 15 Temmuz'u anlatmak o ruhu yaşayarak demokrasiyi ve millet iradesine saygıyı içselleştirmeleri için çalışmalar yapmak bizim için bir vatan ödevidir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni ve kurumlarını canı pahasına koruyan yüce milletimiz, her türlü övgü ve takdiri ziyadesiyle hak ediyor. Bu uğurda canlarını veren şehitlerimize milletçe minnettarız ve o kahramanlarımızı asla unutmadık ve unutmayacağız. Milletimiz, 1960 darbesini gördü, 1971 darbesini gördü, 28 Şubat'ı gördü. Ülkemiz, geçmişten bugünlere demokratikleşme yolunda büyük adımlar attı. Türkiye'de bu gelişmeden rahatsız olan, Türkiye'nin gelişmesini istemeyen, Türkiye'nin demokratikleşmesini baltalamaya çalışan bir grup, Türkiye'de 3 yıl önce darbe yapma teşebbüsünde bulundu. Bu ülkeyi seven, kendisini bu ülkeye adamış birçok gencimiz ve bu milletin bütün fertleri, bu çetecilere fırsat vermedi. Hainlerin başarılı olmaları asla mümkün değildir. Hiçbir darbe, hiçbir kalkışma asla meşru değildir ve hiçbir şekilde savunulamaz. 15 Temmuz gecesi yaşanan şanlı direnişi ve demokrasi zaferinin yıldönümünde kutlu destanı hatırlayacak, hatırlatacak, aziz şehitlerimizi rahmet ve minnet duyguları ile anmaya devam edeceğiz. 15 Temmuz 2016 gecesi Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ/PDY) tarafından Türkiye'ye, milli iradeye, demokrasiye, ülkemizin birliği ve bütünlüğüne karşı gerçekleştirilen hain darbe girişimini bir kez daha lanetliyor, vermiş oldukları destansı mücadele sonrası hayatını kaybeden demokrasi şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına ve Türk milletine sabır, gazilerimize sağlıklı bir ömür diliyorum" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA