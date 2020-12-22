Fadıloğlu'na jüri özel ödülü

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Bakırköy Ata Spor Kulübü tarafından organize edilen 'Sporun Enleri' ödül töreninde Jüri Özel Ödülü'ne layık görüldü. Başkan Fadıloğlu, "Sporun Enleri organizasyonunda Gaziantep'i, Gaziantep'te de Şehitkamil'i, Şehitkamil'i temsilen de şahsımı bu ödüle layık gören tüm jüri üyelerine yürekten teşekkür ediyorum" dedi.

Türkiye'yi temsil eden sporcular, antrenörler, kulüpler ve yöneticilerin başarılarına göre verilen Bakırköy Ata Spor Kulübü'nün düzenlediği 'Sporun Enleri' ödüllerinde kazananlar açıklandı. İstanbul Bakırköy Belediyesi'nin katkılarıyla bu yıl 2.'si düzenlenen 'Bakırköy Ata Spor Kulübü Sporun Enleri' organizasyonunda ödül alanlar, yapılan basın toplantısıyla açıklandı. Düzenlenen toplantıya; Bakırköy Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Sait Babaoğlu, Bakırköy Belediyesi Başkanvekili Mahir Çelik ve Bakırköy Ata Spor Kulübü Genel Müdürü Yusuf Garip katıldı.

"Verilen ödülü ekibim adına alıyorum"

Ödüle ilişkin değerlendirmede bulunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, "Geleneksel olarak Bakırköy Ata Spor Kulübü tarafından yapılan 'Sporun Enleri' isimli faaliyette Şehitkamil Belediyespor'u temsilen şahsıma 'Jüri Özel Ödülü' layık görülmüş. Bu konuda tüm jüri üyelerine teşekkür ediyorum. Tabi ortada bir başarı varsa bu başarı ekibin başarısıdır. Verilen ödülü de ben, ekibim adına alıyorum. Biz, işin tabanında, mutfak kısmında emek vermeye gayret gösteriyoruz. Bugüne kadar 7 farklı branşta önemli başarılar elde ettik. Özellikle su sporları branşında Dünya, Avrupa Şampiyonu sporcularımız var. Ayrıca okullarda yaptığımız taramalar neticesinde öğrencilerimizin hangi spor dalına yatkınlıkları varsa yaş kategorilerine göre özel eğitimler veriyoruz. Bu konuda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu vesileyle de 'Sporun Enleri' organizasyonunda Gaziantep'i, Gaziantep'te de Şehitkamil'i, Şehitkamil'i temsilen de şahsımı bu ödüle layık gören tüm jüri üyelerine yürekten teşekkür ediyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı