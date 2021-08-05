Fadıloğlu ile Uzer, kooperatif ziyaretleri gerçekleştirdi

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, AK Parti Gaziantep Milletvekili Ahmet Uzer ile birlikte farklı sektörlerin kooperatif başkanlarını ziyaret etti.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, AK Parti Gaziantep Milletvekili Ahmet Uzer ile birlikte farklı sektörlerin kooperatif başkanlarını ziyaret etti. Başkan Fadıloğlu ile Milletvekili Uzer, kooperatif başkanlarının sorun ve taleplerini dinledi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, AK Parti Gaziantep Milletvekili Ahmet Uzer, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Yardımcısı Yusuf Erdem Güzelbey, AK Parti Gaziantep İl Başkan Yardımcısı Ertuğrul Teymur, AK Parti Şehitkamil İlçe Başkanı Mehmet Yılmaz, AK Parti Şehitkamil İlçe Kadın Kolları Başkanı Hülya Kılıç, AK Parti Şehitkamil İlçe Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Durmuş, Şehitkamil Belediyesi Meclis Üyeleri ve AK Parti Şehitkamil İlçe Teşkilat Üyeleri ile birlikte çeşitli adreslere ziyaretler gerçekleştirdi.

Heyet, ilk olarak KÜSGET Sanayi Sitesi Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kemal Güneş ve Yönetim Kurulu Üyelerini ziyaret etti. Ziyarette, Başkan Fadıloğlu ile Milletvekili Uzer, KÜSGET Sanayi Kooperatifi Başkanı Mustafa Kemal Güneş'ten sanayi sitesiyle ilgili bilgi aldı, sorun ve taleplerini dinledi. Heyet daha sonra Saraciye ve Sayacılar Kooperatif Başkanı Hasan Güzel, Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Vakkas Katırlı ile Yönetim Kurulu Üyelerini ziyaret etti. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı