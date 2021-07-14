FADILOĞLU: "HALKIMIZIN DESTANSI DİRENİŞİYLE ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"
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FADILOĞLU: "HALKIMIZIN DESTANSI DİRENİŞİYLE ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"

FADILOĞLU: 'HALKIMIZIN DESTANSI DİRENİŞİYLE ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ'
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14-07-2021 10: 51: 47 FADILOĞLU: "HALKIMIZIN DESTANSI DİRENİŞİYLE ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ" FADILOĞLU'NDAN 15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ MESAJIŞehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

14-07-2021 10: 51: 47 FADILOĞLU: "HALKIMIZIN DESTANSI DİRENİŞİYLE ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ" FADILOĞLU'NDAN 15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ MESAJI

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Mesajında, darbe girişiminin üzerinden 5 sene geçtiğini anımsatan Başkan Fadıloğlu, "15 Temmuz hain darbe girişiminin beşinci yılında, milletçe tek yürek olup emsalsiz bir kahramanlık destanı yazmış olmanın onurunu ve gururunu hep birlikte bir kez daha yaşıyoruz" ifadelerine yer verdi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

"Devletimizi, demokrasimizi, milli birlik ve beraberliğimizi, anayasal düzeni ve özgürlüklerimizi hedef alarak, ülkemizin bölünmez bütünlüğüne yönelik FETÖ/PDY hain terör örgütü tarafından yapılan 15 Temmuz hain darbe girişiminin beşinci yılında, milletçe tek yürek olup emsalsiz bir kahramanlık destanı yazmış olmanın onurunu ve gururunu hep birlikte bir kez daha yaşıyoruz.

15 Temmuz gecesi aziz milletimizin kahraman evlatları Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla meydanlara inerek güvenlik güçlerimizin yanında yer almış ve vatanı her ne pahasına olursa olsun koruyacağını, yeri geldiğinde bir kez daha kahramanlık destanı yazmaya hazır olduğunu göstermiştir.

15 Temmuz hain darbe girişimi, ülkemizin tarihi boyunca yaşadığı en büyük ihanetlerden birisidir. Bundan 5 yıl önce, 15 Temmuz 2016 gecesi devletimize ve milletimize karşı başlatılan hain darbe girişimi, halkımızın destansı direnişiyle etkisiz hale getirildi. Bu vatana hep birlikte, omuz omuza sahip çıktık, çıkmaya da devam edeceğiz. Allah, bizlere bir daha 15 Temmuz gibi bir ihanet yaşatmasın.

Tarihin her döneminde olduğu gibi bundan sonrada tek yürek olmayı başarmak, bu ülkenin vatandaşları olarak vatanımıza, milletimize, bayrağımıza, devletimize sahip çıkmak zorundayız. Bu nedenle darbe girişimini fiilen yürütenleri, arka planda onları yönetenleri, darbecilere destek olanları asla unutmayacağız, unutturmayacağız.

Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize minnet ve şükran duygularımızı ifade ediyorum. Şehitlik, peygamberlikten sonra bizim inancımıza göre en yüksek makamdır. Şehitlikten sonraki makam gaziliktir. Bu topraklarda özgürce yaşayabiliyorsak, her bir köşesine özgürce ulaşabiliyorsak muhakkak ki şehitlerimizin ve gazilerimizin bunda çok büyük emeği ve payı vardır.

Bu duygu ve düşüncelerle vatanını canından aziz bilip, bu topraklar için bir gül bahçesine girercesine seve seve canını feda eden tüm şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden gazilerimizi rahmetle ve şükranla yad ediyor, hayatta olan gazilerimize sağlıklı huzurlu ömürler diliyorum. "

FADILOĞLU'NDAN 15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ MESAJI

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Mesajında, darbe girişiminin üzerinden 5 sene geçtiğini anımsatan Başkan Fadıloğlu, "15 Temmuz hain darbe girişiminin beşinci yılında, milletçe tek yürek olup emsalsiz bir kahramanlık destanı yazmış olmanın onurunu ve gururunu hep birlikte bir kez daha yaşıyoruz" ifadelerine yer verdi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

"Devletimizi, demokrasimizi, milli birlik ve beraberliğimizi, anayasal düzeni ve özgürlüklerimizi hedef alarak, ülkemizin bölünmez bütünlüğüne yönelik FETÖ/PDY hain terör örgütü tarafından yapılan 15 Temmuz hain darbe girişiminin beşinci yılında, milletçe tek yürek olup emsalsiz bir kahramanlık destanı yazmış olmanın onurunu ve gururunu hep birlikte bir kez daha yaşıyoruz.

15 Temmuz gecesi aziz milletimizin kahraman evlatları Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla meydanlara inerek güvenlik güçlerimizin yanında yer almış ve vatanı her ne pahasına olursa olsun koruyacağını, yeri geldiğinde bir kez daha kahramanlık destanı yazmaya hazır olduğunu göstermiştir.

15 Temmuz hain darbe girişimi, ülkemizin tarihi boyunca yaşadığı en büyük ihanetlerden birisidir. Bundan 5 yıl önce, 15 Temmuz 2016 gecesi devletimize ve milletimize karşı başlatılan hain darbe girişimi, halkımızın destansı direnişiyle etkisiz hale getirildi. Bu vatana hep birlikte, omuz omuza sahip çıktık, çıkmaya da devam edeceğiz. Allah, bizlere bir daha 15 Temmuz gibi bir ihanet yaşatmasın.

Tarihin her döneminde olduğu gibi bundan sonrada tek yürek olmayı başarmak, bu ülkenin vatandaşları olarak vatanımıza, milletimize, bayrağımıza, devletimize sahip çıkmak zorundayız. Bu nedenle darbe girişimini fiilen yürütenleri, arka planda onları yönetenleri, darbecilere destek olanları asla unutmayacağız, unutturmayacağız.

Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize minnet ve şükran duygularımızı ifade ediyorum. Şehitlik, peygamberlikten sonra bizim inancımıza göre en yüksek makamdır. Şehitlikten sonraki makam gaziliktir. Bu topraklarda özgürce yaşayabiliyorsak, her bir köşesine özgürce ulaşabiliyorsak muhakkak ki şehitlerimizin ve gazilerimizin bunda çok büyük emeği ve payı vardır.

Bu duygu ve düşüncelerle vatanını canından aziz bilip, bu topraklar için bir gül bahçesine girercesine seve seve canını feda eden tüm şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden gazilerimizi rahmetle ve şükranla yad ediyor, hayatta olan gazilerimize sağlıklı huzurlu ömürler diliyorum. "

Kaynak: Habermetre

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FADILOĞLU: "HALKIMIZIN DESTANSI DİRENİŞİYLE ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ" - Haberler
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