Fadıloğlu Görevine Başladı

Şehitkamil Belediye Başkanlığı görevine tekrar seçilen Rıdvan Fadıloğlu, "Gaziantep, her şeyin en iyisine layık, Şehitkamil, her şeyin en iyisine layık. İnşallah taahhüt ettiğimiz tüm hizmetleri harfiyen yerine getireceğiz." açıklamasında bulundu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde başarılı bir sonuç alarak Şehitkamil Belediye Başkanlığı görevine tekrar seçilen Fadıloğlu, çalışmalarına ara vermeden başladı.

Mesaiye başlayan Başkan Rıdvan Fadıloğlu, devlette devamlılığın esas olduğunu ifade ederek, ekibiyle millete hizmet yolunda çalışmalarını sürdüreceklerini kaydetti.

Tüm Şehitkamil halkına verdikleri destek için gönülden teşekkür eden Fadıloğlu, "Halkımıza, hizmetkar olduğumuzu söyleyerek yola çıktık. Halkımız da bize vize verdi. Hemen seçim akabinde hizmetlerimizi kaldığı yerden devam ettirmeye gayret gösteriyoruz. Herhangi bir kutlama yapmadan hemen görevimize başladık. İnşallah en kısa sürede mazbatamızı da alarak resmi olarak faaliyetimiz devam etmiş olacak. Gaziantep, her şeyin en iyisine layık. Şehitkamil, her şeyin en iyisine layık. İnşallah taahhüt ettiğimiz tüm hizmetleri harfiyen yerine getireceğiz. Bu konuda hemşehrilerimizin hiçbir tereddüttü olmasın. Bugüne kadar halkımızın emanetlerine sahip çıktık, bundan sonraki süreçte de sahip çıkmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA