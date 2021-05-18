Fadıloğlu, gençlerin bayramını kutladı
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Fadıloğlu, gençlerin bayramını kutladı

Fadıloğlu, gençlerin bayramını kutladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, gençlere olan güveninin tam olduğunu vurguladı.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, gençlere olan güveninin tam olduğunu vurguladı.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajda, "Tarih boyunca devletlerin kaderini tayin eden önemli dönüm noktaları vardır. 19 Mayıs 1919 tarihinde Samsun'dan başlatılan bağımsızlık mücadelesi de bizim tarihimizin önemli dönüm noktalarından biridir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde yakılan kurtuluş ateşi ile bir milletin var olma mücadelesi başlatılmış ve bağımsızlığa giden yolda adeta milletimizin kaderi çizilmiştir" dedi.

"Bu gün büyük anlam taşıyor"

Bu günün Atatürk tarafından gençliğe armağan edilmesinin büyük anlam taşıdığını aktaran Fadıloğlu, "Mustafa Kemal Atatürk, geleceğimizin teminatı olan gençlerimize olan inancını ve güvenini her fırsatta dile getirmiştir. Mustafa Kemal Atatürk, bu güvenini de "Gençler! Cesaretimizi güçlendirip devam ettiren sizlersiniz. Siz, almakta olduğunuz terbiye ve irfan ile insanlık meziyetinin, vatan sevgisinin, fikir hürriyetinin en kıymetli sembolü olacaksınız. " sözleriyle ifade etmiştir. Cumhuriyetin sağladığı kazanımların bilincinde olarak, Türkiye'nin uygarlık yolunda durmadan ilerleyebilmesinin en büyük güvencesi ve teminatı gençlerimiz dir. Bu aziz vatanın atalarımızdan bizlere emanet olduğunun bilinciyle milletimize, devletimize, milli ve manevi değerlerimize sahip çıkarak, ülkemizi hep birlikte daha huzurlu, daha müreffeh yarınlara taşımanın gayreti ve çabası içerisinde olacağız. Gençlerimiz, bilinçli nesiller olarak kendilerini en iyi şekilde yarınlara hazırlamalı, çağın gereklerine uyarak, dünyadaki değişim ve yenilikleri yakalamalıdır. Birlik ve beraberlik anlayışı içerisinde, birbirine sevgi ve saygı ile kenetlenen, değerlerine bağlı siz değerli gençlerin, ülkemizi en iyi şekilde yarınlara taşıyacağına inancımız tamdır. Bu duygu ve düşüncelerle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vatanımızın bölünmez bütünlüğü, aziz milletimizin bağımsızlığı, huzur ve refahı için canlarını feda eden tüm şehitlerimizi, rahmet ve minnetle anıyorum. Hayatını kaybeden gazilerimizi rahmetle anarken, hayatta olan tüm gazilerimize de sağlıklı bir ömür diliyorum. Sevgili gençlerimizin şahsında tüm halkımızın, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı gönülden kutluyorum" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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