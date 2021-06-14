Fadıloğlu, Gaziler Gençlik Kütüphanesi'ni inceledi
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Fadıloğlu, Gaziler Gençlik Kütüphanesi'ni inceledi

Fadıloğlu, Gaziler Gençlik Kütüphanesi'ni inceledi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Gaziler Mahallesi'nde yapımı devam eden kütüphane inşaatını yerinde inceledi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Gaziler Mahallesi'nde yapımı devam eden kütüphane inşaatını yerinde inceledi. Başkan Fadıloğlu, kısa süre sonra tamamlanması hedeflenen yatırımın, öğrencilerin akademik başarılarına önemli katkı sağlayacağını kaydetti.

Eğitim alanında gerçekleştirdiği yatırımlarla öğrencilerin akademik başarılarına büyük katkı sağlayan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Gaziler Mahallesi'nde öğrencilerin büyük ihtiyacı olan kütüphanenin kısa sürede tamamlanması için yoğun şekilde çalışıyor. Bin 800 metrekare büyüklüğünde olacak kütüphane içerisinde 2 adet okuma salonu, bilgisayar salonu, grup çalışma odası ve fuaye alanı bulunacak.

Yapı alanını Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcıları Murat Özgüler ve Serkan Özatıcı ile birlikte inceleyen Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, ihtiyaca bağlı başlattıkları çalışmalarının yoğun bir şekilde sürdüğünü söyledi.

"İhtiyaç olan bir noktada kütüphane inşaatına başladık"

Gerçekleştirdiği incelemelerin ardından açıklamada bulunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, "Gaziler Mahallemiz, Beykent bölgesinin en yoğun mahallelerinden biridir. Bu bölgede de öğrencilerimizin özellikle ders çalışması açısından ihtiyaç olan bir noktada kütüphane inşaatına başladık. Çalışmalarımıza, çok yoğun bir şekilde devam ediyoruz. Sağ olsunlar, müteahhit firma da çok yoğun çalışıyor. İç avlulu geniş bir mekanın içerisinde hem bilgisayar odalarının olduğu hem alt yaş gruplarının hem de üst yaş gruplarının kullanacağı alanlar oluşturuyoruz. Yan tarafımızda okul, onun yanında cami var. Burası, bir çekim merkezi halinde milletimize hizmet edecek. Ben, kazasız belasız hizmete girmesini temenni ediyorum. Emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Fadıloğlu, Gaziler Gençlik Kütüphanesi'ni inceledi
Fadıloğlu, Gaziler Gençlik Kütüphanesi'ni inceledi
Fadıloğlu, Gaziler Gençlik Kütüphanesi'ni inceledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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