ŞEHİTKAMİL, GAZİANTEP (Habermetre) - 08-11-2021 08: 24: 39 FADILOĞLU: "BÜYÜKLERİMİZ BİZİM HER ZAMAN DUA KAPILARIMIZDIR" BAŞKAN FADILOĞLU, YAŞLILARDAN HAYIR DUASI ALMAYI SÜRDÜRÜYOR

FADILOĞLU, HATİCE YENİŞEHİRLİ'NİN EVİNE MİSAFİR OLDU

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, gerçekleştirdiği ev ziyaretleri kapsamında Hatice Yenişehirli'nin evine misafir oldu. Şehitkamil Belediyesinin sunduğu Vefa Hizmeti'nden aldığı destekten dolayı mutlu olduğunu dile getiren Yenişehirli, Başkan Fadıloğlu'na hayır duasında bulundu.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Sarıgüllük Mahallesi'nde ikamet eden 84 yaşındaki Hatice Yenişehirli'nin evine konuk oldu. Başkan Fadıloğlu'nu karşısında gören Hatice Yenişehirli, mutluluğunu Başkan Fadıloğlu'na sarılarak gösterdi. Sohbet ortamında geçen ziyarette Başkan Rıdvan Fadıloğlu, Hatice Yenişehirli'nin hayır duasını aldı. Başkan Fadıloğlu'nun evine misafir olmasından dolayı büyük mutluluk duyduğunu dile getiren Yenişehirli, her zaman kapısının açık olduğunu dile getirdi. Ziyarette Başkan Fadıloğlu, Hatice Yenişehirli'nin istek ve sıkıntılarını dinledi. Vefa Hizmeti'nin kendisi açısından büyük bir hizmet olduğunu belirten Hatice Yenişehirli, Başkan Fadıloğlu'na teşekkür etti.

BÜYÜKLERİMİZİN EMRİNDEYİZ VE HİZMETİNDEYİZ

Ziyarette konuşan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, "Vefa Hizmeti'nden faydalanan büyüklerimizi ziyaret ediyoruz. Bugün de Hatice teyzemizin yanındayız. Allah, razı olsun. Bizleri evinde misafir etti. Tabi arkadaşlarımız gelip belirli aralıklarla Hatice teyzemizin evini temizliyorlar, ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Biz de imkanlar dahilinde büyüklerimizi ziyaret etmeye çalışıyoruz. Bugün Hatice teyzemizin evine geldik, kahvesini içtik, hayır duasını aldık. Allah, hiçbir zaman duasını eksik etmesin üzerimizden. Büyüklerimiz bizim her zaman dua kapılarımızdır. Allah; sağlık, sıhhat, afiyet versin. Allah, hiçbir zaman büyüklerimizi başımızdan eksik etmesin. Tüm ekip arkadaşlarımızla birlikte büyüklerimizin emrindeyiz ve hizmetindeyiz. Büyüklerimizin yaşam kalitelerini arttırabilmek adına tüm ekip arkadaşlarımızla birlikte çalışıyoruz. Bugün Hatice teyzemize misafiriz, yarın başka bir büyüğümüzün yanındayız inşallah. Tekrar bizi misafir ettiği için Hatice teyzemize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

ALLAH, BAŞKANIMIZI BAŞIMIZDAN EKSİK ETMESİN

Başkan Fadıloğlu'nun ziyaretinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Hatice Yenişehirli, "Kızlarımız düzenli olarak evime geliyor, evimi baştan aşağı temizliyorlar. Böyle bir hizmeti bize sunan Başkanımızdan Allah razı olsun. Evimi temizlemeye gelen kızlarımdan Allah razı olsun. Bugün de Başkanımızın evimi ziyaret etmesinden dolayı çok mutluyum. Allah, hiçbir zaman devletimize, milletimize zeval vermesin. Allah, hiçbir zaman devletimizi başımızdan eksik etmesin. Allah, Başkanımızı başımızdan eksik etmesin" açıklamasını yaptı.

BAŞKAN FADILOĞLU, YAŞLILARDAN HAYIR DUASI ALMAYI SÜRDÜRÜYOR

FADILOĞLU, HATİCE YENİŞEHİRLİ'NİN EVİNE MİSAFİR OLDU

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, gerçekleştirdiği ev ziyaretleri kapsamında Hatice Yenişehirli'nin evine misafir oldu. Şehitkamil Belediyesinin sunduğu Vefa Hizmeti'nden aldığı destekten dolayı mutlu olduğunu dile getiren Yenişehirli, Başkan Fadıloğlu'na hayır duasında bulundu.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Sarıgüllük Mahallesi'nde ikamet eden 84 yaşındaki Hatice Yenişehirli'nin evine konuk oldu. Başkan Fadıloğlu'nu karşısında gören Hatice Yenişehirli, mutluluğunu Başkan Fadıloğlu'na sarılarak gösterdi. Sohbet ortamında geçen ziyarette Başkan Rıdvan Fadıloğlu, Hatice Yenişehirli'nin hayır duasını aldı. Başkan Fadıloğlu'nun evine misafir olmasından dolayı büyük mutluluk duyduğunu dile getiren Yenişehirli, her zaman kapısının açık olduğunu dile getirdi. Ziyarette Başkan Fadıloğlu, Hatice Yenişehirli'nin istek ve sıkıntılarını dinledi. Vefa Hizmeti'nin kendisi açısından büyük bir hizmet olduğunu belirten Hatice Yenişehirli, Başkan Fadıloğlu'na teşekkür etti.

BÜYÜKLERİMİZİN EMRİNDEYİZ VE HİZMETİNDEYİZ

Ziyarette konuşan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, "Vefa Hizmeti'nden faydalanan büyüklerimizi ziyaret ediyoruz. Bugün de Hatice teyzemizin yanındayız. Allah, razı olsun. Bizleri evinde misafir etti. Tabi arkadaşlarımız gelip belirli aralıklarla Hatice teyzemizin evini temizliyorlar, ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Biz de imkanlar dahilinde büyüklerimizi ziyaret etmeye çalışıyoruz. Bugün Hatice teyzemizin evine geldik, kahvesini içtik, hayır duasını aldık. Allah, hiçbir zaman duasını eksik etmesin üzerimizden. Büyüklerimiz bizim her zaman dua kapılarımızdır. Allah; sağlık, sıhhat, afiyet versin. Allah, hiçbir zaman büyüklerimizi başımızdan eksik etmesin. Tüm ekip arkadaşlarımızla birlikte büyüklerimizin emrindeyiz ve hizmetindeyiz. Büyüklerimizin yaşam kalitelerini arttırabilmek adına tüm ekip arkadaşlarımızla birlikte çalışıyoruz. Bugün Hatice teyzemize misafiriz, yarın başka bir büyüğümüzün yanındayız inşallah. Tekrar bizi misafir ettiği için Hatice teyzemize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

ALLAH, BAŞKANIMIZI BAŞIMIZDAN EKSİK ETMESİN

Başkan Fadıloğlu'nun ziyaretinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Hatice Yenişehirli, "Kızlarımız düzenli olarak evime geliyor, evimi baştan aşağı temizliyorlar. Böyle bir hizmeti bize sunan Başkanımızdan Allah razı olsun. Evimi temizlemeye gelen kızlarımdan Allah razı olsun. Bugün de Başkanımızın evimi ziyaret etmesinden dolayı çok mutluyum. Allah, hiçbir zaman devletimize, milletimize zeval vermesin. Allah, hiçbir zaman devletimizi başımızdan eksik etmesin. Allah, Başkanımızı başımızdan eksik etmesin" açıklamasını yaptı.

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