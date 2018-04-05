Fadıloğlu, Anesiad Üyelerine Çalışmaları Anlattı

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, ANESİAD üyelerine ilçe genelinde yürütülen hizmetlerle ilgili bilgi verdi.

Her fırsatta vatandaş, esnaf ve öğrencilerle buluşan Fadıloğlu, son olarak Anadolu Esnaf Sanayici ve İş Adamları Derneği (ANESİAD) Gaziantep Şubesi üyelerine yönelik düzenlenen tecrübe aktarımı, bilgilendirme ve istişare toplantısına katıldı. Şehitkamil Belediyesi tarafından yürütülen hizmetleri sunum eşliğinde anlatan Fadıloğlu, bilgilendirme sonrası toplantıya katılanların sorularını yanıtladı, önerilerini ve taleplerini dinledi. Fadıloğlu, "Milletimizin vermiş olduğu desteklerle bu görevdeyiz. Bu zaman dilimi içerisinde de emanete helal getirmeden görevimizi en iyi şekilde yapmaya gayret gösteriyoruz" dedi.

Toplantının açılışında söz alan Anadolu Esnaf Sanayici ve İş Adamları Derneği (ANESİAD) Gaziantep Şube Başkanı Yunus Atilla Hamallar, "Bugün burada gösterilen hizmetlerin çoğunu ben de ilk defa gördüm. Başkanımızın ellerine sağlık, güzel bir ekipleri var. Bu şehrin gerçekten ihtiyacı neyse bu hizmetleri bizlere sunmaya gayret gösteriyorlar. Başkanımı ben, esnaflık yönüyle belki başka bir arkadaş sporcu kimliğiyle başka bir arkadaş eğitimci kimliğiyle başka bir arkadaş yetimlerin hamisi kimliğiyle kendisine yakın bulacaktır ama bugün bizlerle paylaşacağı tecrübe paylaşımından hepimizin istifade edeceği kanaatindeyim. Başkanımız, hem bir evlat hem bir baba, aile reisi hem bir kurumun yöneticisi hem bu şehrin yöneticisi. Hakikaten birbirimize katacağımız, Başkanımızdan istifade edeceğimiz çok yönü olduğu kanaatindeyim" şeklinde konuştu.

"Yönetici her şeyi bilen değildir, bileni bilendir"

Toplantıya katılanlara hitaben konuşan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, imkanlar dahilinde ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini söyledi. Taleplerin ve önerilerin kendileri açısından çok önemli olduğunu dile getiren Fadıloğlu, "Davetiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Konuşmadan önce sizlere hizmetlerimizin anlatıldığı yaklaşık 20 dakikalık bir sunum izlettik. Burada bizim yaptığımız iş, milletimizin emanetini yerine taşıyabilmek. Milletimizin vermiş olduğu desteklerle bu görevdeyiz. Bu zaman dilimi içerisinde de emanete helal getirmeden görevimizi en iyi şekilde yapmaya gayret gösteriyoruz. Belediyeciliğin eğitimi maalesef ki yoktur. Memleketin hizmet öncelik sırasını iyi belirlemek lazım. Özellikle Gaziantep adına çok hareketli bir coğrafyada yaşıyoruz. Öncelikler sırasına koyabileceğiniz şeyler o kadar fazla ki gündem o kadar hızlı değişiyor ki bu duruma ayak uydurmak kolay değil. Belediyecilikte öncelikli olarak projeyi üreteceksiniz, sonra kaynak üreteceksiniz, o kaynağı düzgün bir şekilde yerine harcayacaksınız ve bunu yaparken de çalışma arkadaşlarınızla birlikte insanı idare edeceksiniz. Hakikaten çok yönlü bir organizasyon. Sizler de çok yönlü düşünmek zorundasınız. Yönetici her şeyi bilen değildir, bileni bilendir. Her şeyi bilmemiz mümkün değil. Çok geniş bir çalışma ekibimiz var. Allah, tüm ekip arkadaşlarımızdan razı olsun. Bu iş bir ekip işidir. En alt kademesinden en üst kademesine kadar tüm arkadaşlarımız burada 'bu memleket için neler yapabilirim' düşüncesinin kaygısını yaşıyor" diye konuştu. - GAZİANTEP