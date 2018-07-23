Fadıloğlu, 24 Temmuz Basın Bayramı'nı Kutladı

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 24 Temmuz Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Başkan Fadıloğlu, mesajında Türk basınında sansürün kaldırılması ve ifade özgürlüğünün sağlanmasının basın tarihi açısından dönüm noktası olduğunu ifade etti.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 24 Temmuz Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladığı mesajında, "Basının, iletişimin temel taşlarından ve demokrasinin işlemesini sağlayan en önemli kurumlardan biri olarak bireylerin gerçekleri öğrenmesinde ve düşüncelerini ifade etmesinde en etkili araçlardan birisidir. Demokratik hayatın vazgeçilmez unsurlarından biri olan basının işlevini en iyi şekilde yerine getirilebilmesi için basın özgürlüğü hayati önem taşımaktadır. Demokrasiyle yönetilen toplumlarda haberleşme özgürlüğü son derece önemlidir. Demokrasilerin vazgeçilmez unsurlarından olan basın, yazılı ve görsel kitle iletişim araçlarıyla her tür gelişmeleri topluma aktarır. Doğru, ilkeli ve tarafsız bir görev anlayışıyla kamuoyunu ülke ve dünya gerçekleriyle buluşturan basın, farklı görüşlerin seslendirilmesine de imkan sağlayarak toplumu düşünmeye, araştırmaya ve doğru sonuçlara ulaşmaya yönlendirmektedir. Demokrasiye, birlik ve beraberliğimize sahip çıkarak, üzerine düşen görevi layıkıyla yerine getiren yerel ve yaygın tüm basın kuruluşlarına ve mensuplarına bu vesileyle şükranlarımı sunuyor, tüm basın kuruluşlarının ve gazetecilerin 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını kutluyor, görevlerinde kolaylık ve başarılar diliyorum" ifadelerine yer verdi. - GAZİANTEP