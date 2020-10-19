Fadıloğlu 19 Ekim Muhtarlar Gününü kutladı
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Fadıloğlu 19 Ekim Muhtarlar Gününü kutladı

19.10.2020 10:09 | Son Güncelleme: 19.10.2020 10:32
Fadıloğlu 19 Ekim Muhtarlar Gününü kutladı

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 19 Ekim 'Muhtarlar Günü' dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 19 Ekim 'Muhtarlar Günü' dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Başkan Fadıloğlu, "'Önce insan' diyerek devlet ile vatandaş arasında köprü vazifesi gören muhtarların 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü tebrik etti.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajında, "Geçmişi 1829 yılına dayanan muhtarlık müessesesi, ülkemizde yerel demokrasinin en eski örneğini oluşturmaktadır. Seçilerek göreve gelen muhtarlarımız, demokrasinin çekirdeği denilebilecek bir öze sahiplik yapmaktadırlar. Vatandaşlarımıza hizmet yolunda muhtarlarımızı belediyemizin gören gözü, vatandaşa uzanan hizmet eli olarak görüyor ve önemli bir vazifeyi yerine getirdiklerine inanıyoruz. Halkımızın iyi ve kötü gününde her zaman yanında olan muhtarlarımız, bir yandan da istek, şikayet ve önerileri yetkili makamlara ileterek çözüme kavuşması noktasında kilit bir rol oynarlar. Değerli muhtarlarımızın, vatandaşlarımıza hizmet noktasında bizlere ulaştıracakları ihtiyaç ve beklentileri önemsiyor, vatandaşlarımıza sunulan kamu hizmetlerinin etkin, verimli, aksamadan, birlikte hareket ederek, uyum ve iş birliği içerisinde yürütülmesine büyük özen gösteriyoruz. 'Önce insan' diyerek bir gönül köprüsü vazifesi gören bütün muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutluyorum. Tüm muhtarlarımıza; sağlıklı, huzurlu, mutlu bir ömür diliyorum" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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